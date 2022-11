Kitajci v zrak poslali nov leteči avtomobil, ki ima tudi kolesa

Model se od preostalih letečih avtomobilov razlikuje predvsem zato, ker ima tudi kolesa. Večina zračnih plovil za osebno rabo jih namreč nima in je namenjena samo letenju. "Avtomobil je priročno opremljen tudi z elegantnim sistemom za zlaganje rotorja, da ta ne moti med vožnjo ali pogovora med letenjem," je podjetje zapisalo v sporočilu za javnost. Obenem so dodali, da so X3 tako zasnovali v izogib prometnim zamaškom, oviram, kot so na primer reke, in pa tudi za nov, lažji način mobilnosti.

Xpeng je svojo enoto za razvoj letečih vozil odprl leta 2013, v skoraj desetletnem obdobju razvoja pa podjetje ni edino, ki se usmerja v tehnologijo vzlet-pristanek (VOL). Pred njeno širšo uporabo pa se bodo podjetja ob morebitnih razvojnih zapletih mogla spopasti še s regulacijo.