Novoodkrita vrsta na Kitajskem verjetno naš najbližji evolucijski sorodnik

Celotno analizo lobanje so objavili v prispevku za The Innovation .

Prvotno jo je namreč našel eden od delavcev, ki so gradili most čez reko Songhua, kar v prevodu pomeni "reka črnega zmaja". Od tod tudi poimenovanje nove vrste. Ker je bilo mesto Harbin v tistem času pod japonsko okupacijo, je lobanjo pretihotapil domov in jo skril na dnu družinskega vodnjaka. Pred smrtjo pa je svoji družini zaupal skrivnost, ki jo je hranil vsa ta desetletja.

Lobanjo so našli na severovzhodu Kitajske, natančneje v Harbinu, že leta 1933, a v roke znanstvenikov je prišla šele nedavno, ko jo je tamkajšnjemu muzeju prinesel kmet, čigar družina je nenavadno veliko lobanjo hranila vsa ta desetletja.

Kitajski znanstveniki so konec preteklega tedna razkrili lobanjo, ki naj bi pripadala povsem novi človeški vrsti. Ta pa naj bi bila, trdi skupina znanstvenikov, naš najbližji evolucijski sorodnik med vsemi že znanimi človeškimi vrstami, kot sta neandertalec in homo erectus .

Gre za enega najpomembnejših odkritih fosilov, je za BBC dejal član raziskovalne ekipe Chris Stringer iz londonskega naravoslovnega muzeja. "Imamo ločeno vejo človeštva, ki ni bila na poti razvoja do homo sapiensa, ampak predstavlja davno ločen rod, ki se je razvijal v regiji več sto tisoč let in na koncu izumrl."

Raziskovalci pravijo, da bi odkritje lahko na novo spisalo zgodbo evolucije človeka. Njihova analiza namreč kaže, da je novoodkrita vrsta bolj sorodna homo sapiensu kot neandertalcu.

Lobanja je velika v primerjavi z drugimi vrstami človečnjaka, možgani "človeka zmaja" naj bi bili 'primerljive velikosti kot naši', povzema BBC. Njegova usta so bila široka, zobje (pre)veliki, bil je močno grajen in robusten. Gre za eno najbolje ohranjenih lobanj arhaičnega človeka, kadarkoli odkritih, je za BBC dejal eden od raziskovalcev, Qiang Ji z univerze Hebei GEO. "Gre za mozaik primitivnih in modernih potez, ki ga ločujejo od vseh ostalih."

"Človek zmaj" se sicer pridružuje vrsti številnih novoodkritih fosilnih ostankov človeških vrst, ki so jih našli na Kitajskem, znanstveniki pa jih s težavo natančno kategorizirajo. A kamorkoli na drevesu človeške evolucije bo nova vrsta padla, gre za nov močan dokaz, da je bila pred 100.000 do 500.000 leti v preteklosti na območju današnje Kitajske doba evolucije človeških vrst.