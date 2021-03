Kitajska in Rusija bosta zgradili lunarno vesoljsko postajo

Mednarodna znanstvena lunarna postaja bo izvajala široko paleto znanstvenih raziskav, vključno z raziskovanjem in izkoriščanjem Lune, so sporočili iz obeh agencij. "Kitajska in Rusija bosta vse izkušnje na področju vesoljske znanosti, raziskav in razvoja ter uporabe vesoljske opreme in tehnologije uporabili za skupni razvoj načrta za gradnjo mednarodne lunarne znanstvenoraziskovalne postaje,"so zapisali v izjavi. Kot so še dodali, bosta Rusija in Kitajska sodelovali pri načrtovanju, oblikovanju, razvoju in delovanju raziskovalne postaje.