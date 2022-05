Kitajska na Everestu postavila najvišje ležečo meteorološko postajo na svetu

Približno 270 kitajskih raziskovalcev, ki so razdeljeni v pet skupin, izvaja znanstveno-raziskovalno raziskavo Kinghaj – Tibetske planote – prve znanstvene raziskave v državi nad nadmorsko višino 8000 metrov na vrhu. Ekipa, ki jo vodi raziskovalec s severozahodnega inštituta za ekološko okolje in vire pri CAS Kang Šičang, bo na območju preživela mesec dni, kjer bo spremljala onesnaževanje, spremembe v ledeniku Rongbuk in ledenih jezer, pa tudi emisije toplogrednih plinov rek in jezer, ki se raztezajo na območju.

"S preučevanjem sprememb v ledenikih in onesnaženosti zraka v ledenikih lahko vidimo vpliv globalnih in regionalnih človeških dejavnosti na območju Mount Everesta," je dejal Kang.

Druga skupina, ki jo sestavlja približno 27 znanstvenih raziskovalcev, pa spremlja zdravstveno stanje 50 prostovoljcev, ki so nameščeni na različnih nadmorskih višinah: 5200 metrov, 5800 metrov, 6350 metrov in 8848 metrov. "Ko se dvignete na višino, bo vaše telo doživelo določene spremembe, zaradi česar so ti podatki izjemno dragoceni," je dejal DŽu Tong, akademik pri CAS, ki vodi ekipo.

Džu je dejal, da bo ekipa zbirala kri, urin, slino, blato in druge vzorce, merila krvni tlak in spremljala hitrost utripa prostovoljcev, s čimer bodo pridobili podatke za nadaljnje raziskave.