Kitajska 'nebeška palača' skoraj dokončana

Astronavti Chen Dong, Liu Yang in Cai Xuzhe so opravljali gradbena dela na skoraj dokončani vesoljski postaji Tiangong, kar v prevodu pomeni "nebeška palača", ki jo bo Kitajska upravljala približno deset let. Na postaji trenutno deluje posadka, ki je svojo misijo začela konec novembra.

Državna televizija je prikazala pristanek vesoljskega plovila Shenzhou 14 v puščavi Gobi na severozahodu Kitajske.