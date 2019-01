Kitajska sonda na temni strani Lune obkrožena z majhnimi kraterji

Fotoaparat na sondi je posnel 360-stopinjsko fotografijo, na kateri je videti sivo Lunino površje, del roverja Yutu 2 (Žadasti zajec 2), ki se je ločil od sonde in pristal na Luni, ter njegove sledi, so sporočili s CNSA.

CNSA je ob tem navedla še, da je bil prvi del misije "popoln uspeh". Sonda, rover in satelit Queqiao, ki je zadolžen za pošiljanje informacij na Zemljo, so v stabilnem stanju, so dodali. Zdaj bodo začeli znanstveni del misije, so sporočili.

Na sondi Chang'e 4, ki je na z Zemlje nevidni strani Lune, naj bi opravili šest kitajskih eksperimentov in štiri tuje. Sonda bo opravila tudi teste mineralov in radiacije.

Kitajska robotska sonda Chang'e 4, ki so jo v vesolje izstrelili decembra, je kot prvo vesoljsko plovilo v zgodovini uspešno pristala na temnem delu Lune. Poznavalci so pristanek označili za velik uspeh Kitajske.