Kitajska pred novim podvigom: na Luno po kamnine in vzorce tal

Peking v vesoljska raziskovanja vlaga milijarde evrov, osrednji kitajski cilj pa je do leta 2022 na Luno spraviti odpravo s človeško posadko. Plovilo Čang'e-5, ki je poimenovano po kitajski boginji Lune, ima nalogo na površju Zemljine najbližje spremljevalke nabrati vzorce kamnin in tal, ki bodo znanstvenikom pomagali pri odkrivanju izvora Lune, njene sestave in vulkanske aktivnosti na njenem površju.

Pobrali naj bi približno za dva kilograma vzorcev, in sicer s predhodno neraziskanega Luninega območja Oceanus Procellarum (Ocean neviht), ki ga prekrivajo prostrane površine, prekrite z lavo, navaja znanstvena revija Nature.

Kitajci so izstrelitev sicer načrtovali že v letu 2017, vendar je bila odložena zaradi težav z motorjem rakete. Če bo njihov tokratni poskus uspel, bo Kitajska tretja država, ki ji bo uspelo z Lune na Zemljo prinesti vzorce površja. To je sicer najprej uspelo Sovjetski zvezi, nato pa še ZDA v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Misija je tehnično zahtevna in vključuje več novosti, ki jih med prejšnjimi poskusi zbiranja Luninih kamnin nismo videli, je povedal Jonathan McDowell, astronom iz centra za astrofiziko Harvard-Smithsonian."ZDA nikoli niso vrnile robotskega vzorca. Sovjetski pa je bil zelo omejen in je lahko pristal le na določenih omejenih mestih. Kitajski sistem bo najbolj prilagodljiv in sposoben robotski sistem za vračanje vzorcev doslej,"je McDowell dejal za AFP.

Najnovejša sonda Čang'e-5 je del ambicioznih ciljev, ki si jih je zastavila Kitajska, med katerimi je tudi proizvodnja izjemno močne rakete, ki bi bila sposobna dostaviti tovor, težji od tistih, ki jih zmoreta dostaviti NASA in zasebno raketno podjetje SpaceX. Kitajski Lunin rover je na temni strani Lune pristal januarja 2019 in okrepil ambicije Pekinga, ki postaja vesoljska velesila.