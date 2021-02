Kitajska sonda poslala svojo prvo fotografijo Marsa

Fotografija je bila posneta z razdalje približno 2,2 milijona kilometrov od Marsa, je še sporočila CNSA in dodala, da je vesoljsko plovilo zdaj od rdečega planeta oddaljeno 1,1 milijona kilometrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po načrtih Pekinga naj bi vesoljsko plovilo Tianwen-1 na Marsu pristalo še letos. V Marsovo orbito naj bi pred tem vstopilo 10. februarja.

Robotsko plovilo je v petek vključilo enega od svojih motorjev, da "opravi orbitalno korekcijo", nato pa naj bi se po pričakovanjih upočasnilo, preden naj bi ga okoli 10. februarja "ujela Marsova gravitacija", so še sporočili v Pekingu. Dodali so, da so vsi sistemi Tianwena-1 v dobrem stanju.

Mars se je doslej izkazal za pravi izziv, saj se je večina misij, ki so jih ZDA, Rusija, Evropa, Japonska in Indija poslale na rdeči planet vse od leta 1960, končala neuspešno.

Misija Tianwen-1 ni prvi poskus Kitajske, da bi dosegla Mars. Prejšnja misija skupaj z Rusijo se je leta 2011 predčasno končala zaradi težav po izstrelitvi.