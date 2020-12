Kitajska sonda uspešno pristala na Luni, zbrala bo dva kilograma vzorcev površja

Sonda Chang’e-5 je uspešno pristala na Luni, so sporočili iz kitajske vesoljske agencije. V naslednjih nekaj dneh bo zbrala okoli dva kilograma vzorcev iz luninega površja - najmlajših doslej. Površje okoli vulkana Mons Rümker, kjer naj bi sonda pristala, ni starejše od 1,3 milijarde let. Lunini vzorci, ki so jih v preteklosti z Lune prinesle ameriške in sovjetske misije, pa so starejše od 3 milijard. Gre sicer za prvo takšno misijo po 44. letih.

Kitajska sonda Chang’e-5 je ob 16.13 po srednjeevropskem času pristala na Luni. Gre za najnovejši vesoljski podvig Kitajske in enega najzahtevnejših. Sonda naj bi po načrtih pristala na območju vulkana Mons Rümker, ki se nahaja blizu regije Oceanus Procellarum oziroma Ocean neviht. Naslednjih nekaj dni bo pregledovala in raziskovala svojo okolico na Luninem površju, ter zbirala material. Njen glavni cilj je namreč odvzeti vzorce kamnin - za ta namen je sonda opremljena z kamero, spektrometrom, radarjem, lopato oziroma nekakšno zajemalko ter svedrom. Skupno naj bi zbrala okoli dva kilograma luninega površja, zemlje oziroma t.i. regolita, jih "spakirala" ter poslala v servisni modul, ki kroži v orbiti, ta pa jih bo nato poslal nazaj na Zemljo, povzema BBC. Kapsula z vzorci naj bi se vrnila sredi decembra, pristala naj bi v kitajski regiji Notranja Mongolija. Kitajska vesoljska agencija je objavila tudi prve fotografije z Lune. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Gre za prvi takšen podvig po 44. letih - nazadnje je leta 1976 nekdanja Sovjetska zveza v okviru misije luna 24 pristala na Luni ter odvzela okoli 200 gramov vzorcev ter se uspešno vrnila na Zemljo. Skupno so v preteklosti ameriški astronavti ter sovjetske robotske misije zbrale okoli 400 kilogramov kamnim in površja. A gre za starejše vzorce, stare več kot tri milijarde let, medtem ko bo najnovejša kitajska misija zbrala najmlajše vzorce doslej - površje okoli Mons Rümker naj ne bi bilo starejše od 1,3 milijarde let. icon-expand Izstrelitev kitajske rakete. FOTO: AP 8,2 tonsko sondo Chang’e-5, poimenovano po starodavni kitajski boginji Lune, so uspešno izstrelili 24. novembra, pretekli konec tedna je prispela v lunino orbito, kjer se je razdelila na dva dela. En del predstavljata servisni modul in povratno plovilo, ki krožita v orbiti, drugi pristajalni modul pa je pristal na površju. V preteklem desetletju sta na Luni pristali že dve kitajski sondi, leta 2013 Chang'e-3 ter lansko leto Chang'e-4. Obe misiji sta vključevali tudi manjši rover. icon-expand