Kitajska v vesolje pošilja najmlajšega astronavta in štiri miši

Misija Šenžou-21 s tremi astronavti in štirimi mišmi bo v petek proti vesoljski postaji poletela iz izstrelitvenega centra Jiuquan na severozahodu Kitajske. Miši, dve samici in dva samca, bodo predmet prvih kitajskih eksperimentov na glodavcih v vesolju, poroča AFP.

32-letni letalski inženir Vu Fej pa naj bi postal najmlajši kitajski astronavt, ki je poletel na misijo v vesolje, so sporočile oblasti.

Vesoljska postaja Tiangong, na kateri deluje posadka treh astronavtov, ki se menjajo vsakih šest mesecev, je krona kitajskega vesoljskega programa. Vanjo so vložili veliko sredstev, da bi na področju raziskovanja vesolja dohiteli ZDA in Rusijo.