Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Kitajska v vesolje pošilja najmlajšega astronavta in štiri miši

Sužou, 30. 10. 2025 12.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
7

Eden od treh članov posadke, ki bo v petek poletela proti kitajski vesoljski postaji Tiangong, bo tudi najmlajši kitajski astronavt, so sporočile oblasti v Pekingu. V vesolje bodo poslali tudi štiri miši, na katerih bodo prvič izvajali eksperimente v vesolju.

32-letni letalski inženir Vu Fej
32-letni letalski inženir Vu Fej FOTO: AP

Misija Šenžou-21 s tremi astronavti in štirimi mišmi bo v petek proti vesoljski postaji poletela iz izstrelitvenega centra Jiuquan na severozahodu Kitajske. Miši, dve samici in dva samca, bodo predmet prvih kitajskih eksperimentov na glodavcih v vesolju, poroča AFP.

32-letni letalski inženir Vu Fej pa naj bi postal najmlajši kitajski astronavt, ki je poletel na misijo v vesolje, so sporočile oblasti.

Vesoljska postaja Tiangong, na kateri deluje posadka treh astronavtov, ki se menjajo vsakih šest mesecev, je krona kitajskega vesoljskega programa. Vanjo so vložili veliko sredstev, da bi na področju raziskovanja vesolja dohiteli ZDA in Rusijo.

Pred izstrelitvijo misije Shenzhou-21
Pred izstrelitvijo misije Shenzhou-21 FOTO: AP

Peking je pod predsednikom Ši Džinpingom pospešil načrte za svoj vesoljski program. Med drugim namerava Kitajska do leta 2030 na Luno poslati posadko z namenom gradnje baze na lunini površini.

kitajska astronavt najmlajši
Naslednji članek

Orkan stoletja? Zakaj je nastala 'zver' Melissa?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
30. 10. 2025 13.13
+1
Kitajka in socializem nimata demokracije . Če misliš po svoje , te hitro naučijo kaj in kako . Če greš čez rdečo kot pešec , dajo tvojo fotko na istem križišču na pano , de te sramotijo. Tudi vesoljci jih ne tolerirajo kot mi. Plačali niso ene avtorske pravice.
ODGOVORI
1 0
Banion
30. 10. 2025 13.12
+1
ja rezervna hrana če kaj zataji
ODGOVORI
1 0
proofreader
30. 10. 2025 13.11
+3
Kje so nevladniki, da gredo gor protestirat pred vesoljsko postajo zaradi mučenja živali?
ODGOVORI
3 0
FIRBCA
30. 10. 2025 13.06
-1
kitajska je prehiteja yenkije za 17 let toni iz moje glave tako ameriski strokonjaki pisejo.
ODGOVORI
2 3
Teleport
30. 10. 2025 13.27
Kaj?
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
30. 10. 2025 12.55
+3
4 miši, v uh me PIŠI?
ODGOVORI
3 0
4BIDEN
30. 10. 2025 12.55
+2
xexexexexe
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330