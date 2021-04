Kitajska izstrelila prvi modul svoje bodoče vesoljske postaje

Modul Tianhe, v prevodu "Nebeška harmonija", vsebuje bivalne prostore za tri člane posadke. V vesolje je poletel na raketi Dolgi pohod 5B kitajske izdelave z izstrelišča v provinci Hajnan. Celotna operacija, ki so jo v živo spremljali po vsej državi, je potekala brez težav. Po nekaj minutah se je modul ločil od rakete, ki bo še kakšen teden ostala v orbiti, nato pa padla nazaj na Zemljo.

Vesoljska postaja v obliki črke T bo s 66 tonami nekajkrat lažja od Mednarodne vesoljske postaje (ISS), okoli Zemlje pa naj bi krožila na višini med 400 in 450 kilometrov. Delovala naj bi 15 let. Najmanj 12 astronavtov, med njimi so tudi ženske, se že uri za bivanje na njej, prva ekipa začasnih prebivalcev pa naj bi tja poletela junija.

Gre za še enega od odločnih korakov Kitajske v vesoljski tekmi, ki se tudi z ogromnimi denarnimi vložki želi postaviti ob bok ZDA in Rusiji. Država, ki je svoj prvi satelit v vesolje poslala leta 1970, prvega astronavta oziroma taikonavta pa leta 2003, je od takrat naredila dolgo pot. Konec lanskega leta jim je uspelo domov pripeljati sploh prve vzorce z Lune po 40 letih, že naslednji mesec pa naj bi na Marsu pristalo njihovo raziskovalno vozilo.

V državi, ki se želi profilirati kot tehnološka velesila, je vesoljski program vir velikega ponosa, zato je tokratno izstrelitev spremljal tako politični kot vojaški vrh.