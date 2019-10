Kitajska vohunska tehnologija se širi po Beogradu, saj so namestili prvi paket od skupno tisoč nadzornih kamer tehnološkega giganta Huawei, ki omogočajo prepoznavo obraza. Predsednik Vučić in mestna oblast zatrjujeta, da skušajo tako zmanjšati stopnjo kriminala v Beogradu, opozicija pa je na nogah. Do Huaweia so mnogi nezaupljivi, ker naj bi predstavljal vohunski aparat uradnega Pekinga.