Kitajski astronavti so se po šestih mesecih bivanja v vesolju vrnili na Zemljo

Kitajski astronavti Džaj Džigang, Je Guangfu in Vang Japing so danes malo pred 10. uro po lokalnem času po šestih mesecih bivanja na krovu kitajske vesoljske postaje Tiangong varno pristali.

Trojica se je v vesolje odpravila oktobra lani. Izstrelitev je potekala v puščavi Gobi na severozahodu Kitajske in predstavlja drugo od štirih misij s posadko v letih 2021–2022, poslanih za sestavo prve stalne kitajske vesoljske postaje Tiangong, kar v prevodu pomeni "nebeška palača".

Astronavti so v času bivanja v orbiti opravili dva vesoljska sprehoda, izvedli številne znanstvene raziskave, namestili opremo in preizkusili tehnologije za prihodnjo gradnjo. Zadnjih nekaj tednov misije pa so porabili za urejanje in pripravo prostorov vesoljske postaje za posadko prihajajočega plovila Šendžou-14, ki naj bi ga izstrelili v prihodnjih mesecih.