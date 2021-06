Kitajski rover na Zemljo poslal nove fotografije Marsa

Žurong je postavil daljinsko vodeno kamero ter se nato umaknil, da je lahko naredil skupinski posnetek, so pojasnili pri CNSA.

Rover, imenovan po bogu ognja iz kitajske mitologije, je na Marsu pristal 15. maja in že nekaj dni pozneje na Zemljo poslal prve fotografije. Kitajska je šele druga država, ki je na rdeči planet poslala raziskovalno vozilo. Pristalo je na območju Utopia Planitia, kjer išče sledove vode in leda ter s tem dokaze, da so na Marsu v preteklosti obstajali pogoji za življenje.

Šestkolesnik je visok 1,85 metra in tako precej manjši od ameriškega roverja Perseverance oziroma Vztrajnost, ki Mars raziskuje od februarja.

V letu 2020 so sicer proti rdečemu planetu poletele kar tri misije, poleg ameriške in kitajske tudi arabska, ki pa ni imela v načrtu pristanka na Marsu, temveč opazovanje planeta iz orbite.