Znanost in tehnologija

Kitajski znanstveniki razvili samouničujočo 'živo plastiko'

Peking, 12. 05. 2026 11.24 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Mikroplastika

Napredek iz kitajskih laboratorijev bi lahko pomagal zmanjšati naraščajoče breme nerazgradljivih odpadkov. V novo razvit material so namreč dodali bakterijo, ki ga v le šestih dneh razgradi na osnovne gradnike. "Živa plastika" tako poskrbi, da pri razkroju ne nastane mikroplastika.

Številni plastični izdelki so danes zasnovani za enkratno uporabo, material pa lahko v okolju ostane več let. A napredek kitajskih znanstvenikov bi lahko poskrbel, da se nevarno mikroplastiko povsem odstrani s tega sveta, in poskrbel za manj nerazgradljivih odpadkov. No, vsaj v teoriji.

Znano je, da mnogi mikrobi s svojimi encimi razgrajujejo polimerne verige, gradnike plastike, na manjše koščke. Znanstveniki pa so zdaj zasnovali t. i. živo plastiko, ki vsebuje mikrobe, ki sproščajo encime za razgradnjo plastike, poroča The Independent.

Medtem ko so se pretekli poskusi oblikovanja "žive plastike" zanašali predvsem na en sam encim, so kitajski raziskovalci v enačbo dodali še drugega, da bi izboljšali učinkovitost uničevanja. Tako so ustvarili dva seva bakterije Bacillus subtilis, od katerih vsak proizvaja drugačen encim za razgradnjo polimerov, ugotavlja študija, objavljena v reviji ACS Applied Polymer Materials.

Znanstveniki so mikrobe zaščitili, dokler jih niso potrebovali za uničenje plastike, tako da so jih uporabili v njihovi mirujoči obliki spor, te pa so dodali v polikaprolakton, polimer, ki se pogosto uporablja v 3D-tiskanju, s stabilnimi mehanskimi lastnostmi. Ko so plastiko dodali raztopini in temperaturo dvignili na 50 stopinj Celzija, so se spore aktivirale, bakterije pa so material v zgolj šestih dneh razgradile vse do njegovih osnovnih gradnikov.

V nadaljnjih študijah nameravajo raziskovalci razviti sprožilec za bakterijske spore v vodi, kjer konča velik del plastičnih odpadkov. Podobno strategijo nameravajo uporabiti tudi za druge vrste plastike, kot so na primer plastični izdelki za enkratno uporabo.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FIRBCA
12. 05. 2026 13.30
kitajci so baje 100let za eu in ameriko mi smo ze pogruntal kako se zamasek fiksira.
manga
12. 05. 2026 13.14
Lahko je biti pameten če ti Kaja in Ursula ne komandirata.
trac
12. 05. 2026 13.04
Samo, da ne bodo te bakterije na koncu še kaj drugega v vodi razkrojile.
Slovenska pomlad
12. 05. 2026 12.53
Kitajska je vodilna v razvoju nasploh.
