Kitajski znanstveniki razvili samouničujočo 'živo plastiko'

Znano je, da mnogi mikrobi s svojimi encimi razgrajujejo polimerne verige, gradnike plastike, na manjše koščke. Znanstveniki pa so zdaj zasnovali t. i. živo plastiko, ki vsebuje mikrobe, ki sproščajo encime za razgradnjo plastike, poroča The Independent.

Številni plastični izdelki so danes zasnovani za enkratno uporabo, material pa lahko v okolju ostane več let. A napredek kitajskih znanstvenikov bi lahko poskrbel, da se nevarno mikroplastiko povsem odstrani s tega sveta, in poskrbel za manj nerazgradljivih odpadkov. No, vsaj v teoriji.

Medtem ko so se pretekli poskusi oblikovanja "žive plastike" zanašali predvsem na en sam encim, so kitajski raziskovalci v enačbo dodali še drugega, da bi izboljšali učinkovitost uničevanja. Tako so ustvarili dva seva bakterije Bacillus subtilis, od katerih vsak proizvaja drugačen encim za razgradnjo polimerov, ugotavlja študija, objavljena v reviji ACS Applied Polymer Materials.

Znanstveniki so mikrobe zaščitili, dokler jih niso potrebovali za uničenje plastike, tako da so jih uporabili v njihovi mirujoči obliki spor, te pa so dodali v polikaprolakton, polimer, ki se pogosto uporablja v 3D-tiskanju, s stabilnimi mehanskimi lastnostmi. Ko so plastiko dodali raztopini in temperaturo dvignili na 50 stopinj Celzija, so se spore aktivirale, bakterije pa so material v zgolj šestih dneh razgradile vse do njegovih osnovnih gradnikov.

V nadaljnjih študijah nameravajo raziskovalci razviti sprožilec za bakterijske spore v vodi, kjer konča velik del plastičnih odpadkov. Podobno strategijo nameravajo uporabiti tudi za druge vrste plastike, kot so na primer plastični izdelki za enkratno uporabo.