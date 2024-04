Kitajsko podjetje kupilo slovaški prototip letečega avtomobila

Kitajska družba Hebei Jianxin Flying Car Technology Company, ki ima sedež v mestu Čangdžou, je kupila ekskluzivne pravice za proizvodnjo vozil AirCar. Nova tehnologija je bila prvotno razvita in tudi preizkušena v Evropi. Leta 2021 je prvič poletel med dvema slovaškima letališčema od Nitre do Bratislave. Prototip je hibrid med športnim avtomobilom in zrakoplovom, poganja pa ga BMW-jev motor na običajna pogonska goriva. Za razliko od dronov pa potrebuje vzletno-pristajalno stezo, saj ne vzleta in pristaja navpično. Vozila po njegovi zasnovi naj bi se kmalu začela uporabljati na določenem območju na Kitajskem.

Slovaško podjetje KleinVision, ki je leteči avto razvilo, ni razkrilo podatka o ceni, po kateri so tehnologijo prodali. Je pa slovaški organ za promet leta 2022 AirCaru izdal potrdilo o plovnosti, v začetku letošnjega leta pa je bil predstavljen celo v posnetku znanega youtuberja MrBeasta. Za to obliko prevoza pa še vedno obstaja veliko ovir, kot so infrastruktura, predpisi in pa tudi počasno splošno sprejemanje novih tehnologij v družbi.

Do nedavnega je bila Kitajska vodilna pri razvoju električnih vozil, zdaj pa se je začela usmerjati v rešitve za leteča vozila. V februarju je podjetje Autoflight izvedlo poskusni let brezpilotnega letala za prevoz potnikov med mestoma Šendžen in Džuhai. Pot, za katero bi z avtomobilom porabili tri ure, je leteči avto opravil v 20 minutah, v njem pa takrat ni bilo potnikov. Kitajsko podjetje eHang pa je leta 2023 prejelo varnostni certifikat za njihov električni leteči taksi.

Kot navaja BBC, je vlada Velike Britanije v izjavi izpostavila, da bi lahko na Otoku leteči taksiji na nebu postali nekaj običajnega do leta 2028. O tovrstnih poskusih letečih avtomobilov je odprtih še veliko vprašanj, saj je tovrstna vozila treba posebej opredeliti s predpisi. "Glede na zgodovino zahoda je možno, da bo tudi razvoj te nove tehnološke inovacije upočasnjen, in Kitajska bi lahko v tem videla priložnost, da nas prehiti," je v izjavi za BBC povedal svetovalec za letalstvo Steve Wright.

Podobno se je že zgodilo z električnimi avtomobili, pri katerih je Kitajska hitro postala vodilna na svetovnem trgu, zato bi se lahko enako ponovilo tudi z letečimi vozili. Je pa svetovalec dejal, da so prototipi, kot je ta, sicer zelo zabavni, a da nam bodo najverjetneje varnostni ukrepi, kot je pregledovanje prtljage, vzeli več časa, kot nam bi ga nova tehnologija prihranila.