Kitajski rover z Marsa poslal prvo fotografijo

Rover je pristal na vnaprej določenem kraju, imenovanem Utopia Plantia. Rover Žurong ima šest koles in je težak 240 kilogramov, opremljen pa je s šestimi znanstvenimi instrumenti. Kmalu se bo odpravil na tri mesece trajajočo misijo iskanja znamenja življenja na Marsu, podobno, kot to počne ameriška vesoljska agencija Nasa.

Kitajski rover so v vesolje poslali 23. julija lani, do Marsa pa je potoval sedem mesecev, nakar je februarja letos vesoljska raketa Tianven-1 (Iskanje nebeške resnice) vstopila v Marsovo orbito. Tianven-1 je ena od treh mednarodnih misij na Mars, ki so se začele lani poleti.

V letu 2020 so sicer proti rdečemu planetu poletele kar tri misije: ameriška, kitajska in tudi prva arabska. Združeni arabski emirati so junija kot prvi namreč izstrelili Upanje oziroma Al Amal, nekaj dni pozneje je sledila kitajska misija, zatem pa še ameriška. Ta je na Marsu pristala že februarja, medtem ko bo misija ZAE planet preučevala zgolj iz orbite in na njem ne bo pristala.

Pristanek na Marsu je velik znanstveni dosežek, ki je doslej uspel le Američanom. Vse ostale države, ki so poskušale uspešno opraviti ta podvig, so izgubile stik z roverji ali pa so ti strmoglavili na površje.