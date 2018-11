Klici se bodo pocenili

Evropski poslanci so omejili cene čezmejnih klicev znotraj EU na 19, cene sporočil pa na šest centov na minuto. Omejitev bo začela veljati čez pol leta, 15. maja 2019. "Tako bodo lahko državljani ostali v stiku z ljubljenimi osebami tudi v času, ko bodo v drugih državah EU," so sporočili iz tiskovne službe evropskega parlamenta.

Za predlog jih je glasovalo kar 584, proti jih je bilo 40, 50 poslancev pa se je vzdržalo. "Dokument tudi bolje ščiti uporabnike pametnih telefonov, vključno z uporabniki storitev, ki temeljijo na spletu (npr. Skype in WhatsApp), in krepi varnostne zahteve, tudi šifriranje. Uvaja pravico do ohranitve enake telefonske številke do enega meseca po prenehanju pogodbe in pravico do vračila neuporabljenega predplačniškega kredita po prenehanju pogodbe, kot tudi kompenzacijo v primerih zamude in zlorab pri zamenjavi operaterja," so še pojasnili.

Dokument poleg tega vsebuje ukrepe, s katerimi naj bi dosegli cilj, da bi do leta 2020 vsaj eno veliko mesto v vsaki članici Unije imelo omrežje 5G.

Nov pa je tudi sistem nujnega obveščanja, tako imenovani povratni sistem 112. "Če pride do izrednega stanja ali nesreče, morajo biti državljani z območja dogodka o tem obveščeni prek SMS-a ali mobilne aplikacije," pojasnjujejo v evropskem parlamentu. Države članice bodo imele po začetku veljavnosti direktive na voljo 42 mesecev za uvedbo tega sistema.