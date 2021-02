V ZDA prvič klonirali ogroženo živalsko vrsto: decembra se je skotila Elizabeth Ann

V ZDA so znanstveniki prvič klonirali ogroženo živalsko vrsto, črnonogega dihurja.Elizabeth Ann je genetska kopija Wille, samice črnonogega dihurja, ki je umrla leta 1988, njene ostanke pa so, sicer v času začetkov DNK-tehnologije, zamrznili, so v sporočilu za javnost zapisali pri ameriški agenciji za ribe in prostoživeče živali FWS, v sklopu katere so koordinirali celoten proces.

Črnonogi dihurji (Mustela nigripes)veljajo za ene najbolj ogroženih živalskih vrst na območju Severne Amerike. Celo tako ogroženo, da so decembra 120 črnonogih dihurjev v ZDA celo cepili proti covidu-19. Leta 1979 so vrsto uradno razglasili za izumrlo, a je rančar v Wyomingu dve leti kasneje odkril majhno populacijo, ki je živela na njegovem posestvu. In ta populacija je postala začetek programa vzreje v ujetništvu. Konec devetdesetih let so nato na desetine dihurjev izpustili v divjino Kanade, ZDA in Mehike.

Prav vsi danes živeči črnonogi dihurji so potomci le sedmih živali, kar pa za vrsto in njeno ohranitev predstavlja svojevrstne izzive. Znanstveniki tako pravijo, da rojstvo Elizabeth Ann predstavlja upanje za prihodnost – njeni potomci bodo namreč poskrbeli za nujno raznolikost znotraj populacije. "Brez ustrezne genetske raznolikosti živalske vrste pogosto postanejo dovzetnejše za bolezni in genetske nepravilnosti," so zapisali pri FWS.

Elizabeth Ann ne bodo izpustili v divjino, za njo bodo skrbeli v centru FWS za ohranitev živalskih vrst v Koloradu. V prihodnjih mesecih pa se ji bodo, vsaj tako načrtuje ekipa znanstvenikov, pridružili še drugi klonirali črnonogi dihurji.