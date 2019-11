Ko je panda opica, 'stop znak' omejitev 70 km/h, Youtube pa vas 'prilepi' nase

Takšne napake so redke, šlo je tudi za primere, ko so poskusili sistem namerno pretentati, razlaga Bratko: "Se pa pojavi vprašanje ali je takšna tehnologija resnično varna, kako enostavno jo je prelisičiti ali zlorabiti." Pri avtonomnih vozilih so takšne napake enostavno nesprejemljive, je jasen Bratko, težava je tudi, ker takšne napake vzbujajo strah med ljudmi.

Med primeri Bratko izpostavlja primer, ko se je sistem naučil prepoznati medvedka pando.Potem pa so dodali "manjšo motnjo", ki človeškega očesa ne bi veliko zmotila. Drugače je sprememba vplivala na sistem, ki je sedaj trdil, da je na fotografiji skoraj zagotovo – opica. Podobno se je sistemu zgodilo na primeru šolskega avtobusa. Je pa sistem na primer kot šolski avtobus "prepoznal" sistem črt v podobnih barvnih odtenkih. Pa čeprav na tej fotografiji ni bilo ne koles, ne oken ali ogledal – nekaterih osnovnih značilnosti avtobusa. In še bolj zaskrbljujoč primer? "Sistem je stop znak prepoznal kot znak, ki predvideva omejitev hitrosti na 70 km/h. Avtonomno vozilo s takšnim sistemom se ne bi ustavilo, ampak pospešilo."

Prav tako je napake mogoče odpraviti samo, če vemo, kako je sistem prišel do rešitve. "Strojno učenje je v zadnjih letih res napredovalo, a še vedno občasno producira povsem nerazumljive napake, ki so na prvi pogled smešne – če pogledamo podrobneje, pa seveda ne." Še posebej postanejo zelo resne, če pomislimo, da bi se takšne napake zgodile med uporabo v realnem svetu.

Tudi v primeru, ko človek in robot tesno sodelujeta, "črna škatla" ni sprejemljiva, nadaljuje Bratko: "V takšni situaciji moramo vedeti, kaj in zakaj počne robot."

AI je sicer precej pri vrhu interesov nove Evropske komisije. Šefica Ursula von der Leyen je že pred časom obljubila, da bo v prvih 100 dneh svoje komisije pripravila zakonodajo, ki bo vsebovala "evropski pristop" k AI. Ta naj bi v ospredje postavljal človeka in etične standarde. Kar je povezano tudi z željo po transparentnosti. Ta je pogosto ključna, poudarja Bratko: "Na primer pri medicinski diagnozi in sprejemanju odločitev o najboljšem zdravljenju. Pacient tukaj zagotovo želi vedeti, kako je sistem postavil diagnozo, na podlagi česa je predlagal zdravljenje. Podobno moramo to vedeti, če želimo tehnologijo uporabljati pri zaposlovanju, v pravosodju, finančnih storitvah – na primer za odobritev posojila, zavarovanja …"

A napredek ima svojo ceno. "Globoko učenje je pristop k strojnemu učenju, ki temelji na umetnih nevronskih mrežah. Daje najboljše rezultate. Vendar pa se je povečalo število slojev in več kot je slojev, težje je sistem razumljiv. Po drugi strani pa se je z večjim številom slojev zmanjšalo število napak." Umetne nevronske mreže so torej postale kompleksne do točke, ko jih je nemogoče razumeti. "Postajajo črne škatle, kjer uporabnik ne ve, kako je sistem iz podatkov ustvaril rezultate," je pojasnil Bratko. Kar je v nasprotju z enim od ciljev evropske strategije za umetno inteligenco, ki predvideva zaupanja vredno AI, ki temelji na principu "transparentne škatle".

"V zadnjem desetletju je bil na področju globokega učenja dosežen velik preboj. Če je bilo še leta 2010 po takšnem učenju število napak, ki jih je storil algoritem, okoli 25 odstotkov, se je število napak do leta 2016 zmanjšalo na le še okoli dva odstotka," je poudaril dr. Ivan Bratko z ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.

Število napak se je drastično zmanjšalo, a v številnih primerih to ni dovolj, saj so napake nesprejemljive

Center se bo ukvarjal z reševanjem globalnih izzivov, ko gre za AI, podpiral bo Unesco pri študijah in sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja AI. Sem sodi tudi svetovanje o sistemskih in strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih.

Pred le nekaj dnevi so v Parizu so danes potrdili, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco (AI) pod okriljem Unesca - v Ljubljani. Slovenijo to po mnenju pristojnega ministrstva uvršča na zemljevid najbolj globalno prepoznanih in naprednih držav na področju umetne inteligence.

"Naše vedenje pogosto ni v skladu z etičnimi principi"

"Umetna inteligenca izziva človekovo dojemanje sebe – tudi kot univerzalnega racionalnega misleca," pa je prepričan Paul Kuyer z dublinske City University. "Navajeni smo, da smo tisti, ki sprejemamo odločitve. Zdaj pa imamo AI, ki lahko prav tako sprejema odločitve in vpliva na naše odločitve,"nadaljuje. Zato vprašanje etične AI prihaja v ospredje.

Da je etika pomemben del razprave in regulacije, ko gre za AI, se strinja tudi psiholog dr. Janek Musek: "Etika je pomembna v vseh aspektih našega življenja. Vsa velika družbena, osebna in profesionalna tveganja so posledica razkoraka med etičnimi principi in etičnim vedenjem na eni strani ter našim dejanskim vedenjem na drugi strani. Naše vedenje pogosto ni v skladu z etičnimi principi."

AI pa etična vprašanja postavlja v povsem novo luč, na novo raven, meni Musek: "Gre za najmočnejše orodje, ki ga je v svoji zgodovini razvilo človeštvo. Koristi AI je mogoče primerjati z drugimi orodji, škodljive posledice pa so multiplicirane."

"Moč ojačevanja določenega dela sporočila je enostavno prevelika, da bi bila neregulirana" - ali kako Youtube širi teorije zarot

Na moč teh orodij opozarja tudi dr. Aljaž Košmerljz Instituta Jožef Stefan. Kot razlaga, so sicer AI algoritmi, ki se uporabljajo danes, še zelo preprosti – v smislu, da opravljajo zgolj eno nalogo – morda res z nadčloveško učinkovitostjo, ampak še vedno gre za samo eno nalogo.

Vendar pa že v tej obliki platformam, ki jih uporabljajo, omogočajo, da ojačajo določen aspekt sporočila, pri čemer pa za posledice ne želijo biti odgovorne."Mislim pa, da bodo regulatorji kmalu prepoznali, da je ta moč vendarle prevelika, da bi lahko ostala neregulirana."

"Zelo pomembno je, da je jasno določeno, kaj se z določenim algoritmom optimizira,"poudarja Košmerlj. In ta debata je pomembna že zdaj. "Precej prahu je vzbudil sistem optimizacije vsebin, ki ga uporablja Youtube - in je seveda namenjen temu, da podaljša čas, ki ga uporabnik preživi ob gledanju videov. Naloga sistema je, da vam z naslednjim predlaganim posnetkom ponudi vsebino, ki ji ne morete reči ne. Pa čeprav morate jesti, spati, se pogovarjati z otrokom, vseeno kliknete. S poslovnega vidika je stvar jasna – Youtube želi, da si ogledate naslednji posnetek, ker bo tudi tam oglas. Ampak algoritem se je naučil, da obstajajo določene vsebine, ki so še posebej dobre za zadrževanje uporabnika - in ena od takšnih vsebin so teorije zarote – vse od ploščate Zemlje do prepričanja, daso nekateri ljudje v resnici kuščarji.To pomeni, da sistem aktivno promovira takšne vsebine. Neodvisni raziskovalci so raziskovali, kako enostavno je "pasti" v te teme. Takšne lastnosti algoritmov moramo upoštevati. Ne moremo ravno zameriti Youtubeu, ker želi čim boljše poslovne rezultate, ampak to lahko ustvari posledice, ki si jih kot družba ne želimo – med drugim razmah teorij zarote. Moč ojačevanja, ki jo imajo te platforme, je nekaj, kar mora urediti regulacija."

Konec demokracije? "Imamo oprane možgane in živimo v idiokraciji"

Posledice možnosti ojačevanja sporočil smo v preteklosti že videli – tudi, ko je šlo za škandal Cambridge Analytica ali brexit, opozarja antropolog Dan Podjed."Vsi imamo oprane možgane, zato je na pohodu nov politični sistem – idiokracija. Živimo v idiokraciji, glasujemo za politike, ki nam perejo možgane. In kako se to dogaja – na spletu rešujemo "nepomembne" kvize, podjetja pa zbirajo podatke in na tej osnovi ustvarjajo psihološke profile, na podlagi česar nato vedo, kako specifičnemu uporabniku poslati targetirano sporočilo, da bo učinkovito."

Podjed je ob tem kot primer izpostavil invazijo targetiranih lažnih novic pred zadnjimi ameriškimi predsedniškimi volitvami:"Tudi z "novicami", ki naj bi dokazovale, da ima Hillary Clinton sifilis ali Parkinsonovo bolezen. In mi temu verjamemo! To je strašljivo! Glasujemo za ljudi na podlagi takšnih podatkov. To je lahko konec demokracije, kot jo poznamo, če nismo več zmožni racionalnih odločitev. Skrajni čas je, da temu rečemo ne in algoritmom preprečimo, da nas targetirajo – pa naj bo to z namenom, da nekaj kupimo ali z namenom, da za nekoga glasujemo."

Laganje je postalo sprejemljivo. Zdaj plačujemo ceno

Način targetiranja, kjer sistem prepozna dovzetne posameznike in nato z jasno dodelanimi sporočili ojačuje njihova prepričanja, je precej strašljiv, se strinjajo strokovnjaki, a po drugi strani gre za novo manifestacijo starega problema, ki ga bo treba znova obvladati.

"Zakonodaja, ki omejuje manipulativno politično propagando, ni neznanka,"je dejal Košmerlj. Včasih so pač sankcionirali posameznike, ki so manipulativna sporočila kričali sredi trga. Srž problema je po njegovem nekje drugje: "Zdaj napadamo algoritme. Seveda je slabo, da se na ta način širijo laži. Ampak javnost se veliko premalo razburja, ko gre za druge laži. Očitno smo kar sprejeli, da je v marketingu laganje do določene meje povsem sprejemljivo. Ljudje lahko v množičnih medijih rečejo kar koli. V oglasih se brez težav pojavlja igralec, ki trdi, da je zdravnik – pa nikogar ne moti. Drži – AI orodja so "super močna", treba jih je regulirati, ampak poglejmo pa širšo sliko, kakšna je realnost naše družbe, kaj zastopamo, da se s temi orodji zgolj potencira."