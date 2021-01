Ko mladi špekulanti starim mačkonom ustvarijo milijardne izgube

Gamestop je veliko podjetje, ki ponuja računalniške, televizijske in druge platforme, pa tudi videe, igre in tehnične izdelke, ki jih ljudje vsakodnevno kupujejo. V zadnjih letih je imelo podjetje zaradi pojava konkurenčnih platform, ki kupce vse bolj pozivajo k obisku spletnih trgovin, finančne težave, rasti ni več bilo, obeti pa so bili slabi. Stari mački na Wall Streetu so začeli na podjetje gledati negativno in stanje v njem ocenjevati za še slabše, kot je v resnici bilo – tudi zato, da bi do prevzema podjetja lahko prišli ceneje, med drugim na račun zaposlenih in tistih, ki so v podjetje vlagali.

Nekateri skladi so tako začeli vohljati, da bi lahko podjetje spravili pod ceno in začeli z orodji prodaje na kratko. V zelo osnovni obliki to pomeni, da je podjetje delnice "kupovalo na posodo" in računalo, da jih bo naprej prodajalo po višji ceni in kupilo po nižji. Recimo, da si nekdo izposodi 1000 delnic po ceni 10 evrov na delnico. Te takoj proda po ceni 10.000 evrov, a vrednost (tudi zaradi špekulativnega in negativnega ocenjevanja podjetja) pade na 9 evrov na delnico. Tisti, ki je delnice posodil, zdaj zanje plača 900 evrov (zaslužil je 100), saj je vrednost izposoje vezana na številno delnic, ne na vrednost izposoje. In tukaj pridejo na račun fantje z Wall Streeta.

S svojimi operacijami, ocenjevanjem vrednosti podjetij in drugimi mehanizmi so počeli ravno to in vrednost podjetja Gamestop je začela padati, skladi pa so služili – predvsem na račun podjetja. Konec leta 2020 je podjetje prevzel Ryan Cohenin začele so se špekulacije, da je podjetje podcenjeno in da je to bila namenoma ustvarjena negativna ekonomska operacija. Razlog za to sta bila sicer tudi pandemija in presežek denarja na trgu, ljudje pa so se začeli spominjati ekonomske krize leta 2008.