Ko otroci služijo milijone

E-sport je ena izmed hitreje rastočih panog, v kateri se že sedaj obrača stotine milijonov evrov. Gre za profesionalno tekmovanje v računalniških igrah, ki je organizirano podobno kot ostali športi, z ekipami, turnirji in svetovnimi prvenstvi, ki polnijo stadione. Vrtoglavi so lahko tudi zaslužki igralcev, večinoma starih od 17 do 25 let, ki so med svojimi vrstniki pravi zvezdniki.

Ponekod so šle stvari že v takšno skrajnost, da starši že zelo majhnim otrokom najemajo trenerje, da bi lažje stopili v ta svet. Želja po zaslužku je pri nekaterih očitno že preglasila opozorila strokovnjakov, da lahko prekomerno igranje računalniških iger tudi zelo škodi.