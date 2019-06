Ko se srečata številka štiri in tenis: 35 let Tetrisa

ŠALA DNEVA Arhiv

Na sojenju morilcu branilec zaslišuje patologa.

"Ali ste, preden ste podpisali mrliški list, preverili, ali umrli morda ne diha in ali morda nima srčnega utripa?" "Ne." "Torej ne morete z gotovostjo trditi, da je bil mrtev, ko ste podpisali mrliški list, kajne?" "No, njegovi možgani so bili v kozarcu na moji mizi, ampak, ja, očitno bi bil najbrž še res sposoben delati kot odvetnik!"