Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Na Hrvaškem ChatGPT človeka spravil v nevarnost

Zagreb, 12. 11. 2025 19.31 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
3

Kdo vam laže? Dandanes bi bil precej pogost odgovor na to – umetna inteligenca zagotovo. Mednarodne raziskave kažejo, da se ta namreč razvija v nepričakovano smer – več ima podatkov, več napačnih odgovorov daje, vsaj kakšno podrobnost zgreši. Običajno to ni nič hudega, se pa je prav pred nekaj dnevi na Hrvaškem zgodilo, da je ChatGPT človeka spravil v nevarnost.

Pred nekaj dnevi je pohodnik iz Črne gore zataval v hrvaškem parku Medvednica. Nič zares tragičnega, a naredil je napako naših dni. Namesto da bi pogledal na zemljevid ali navigacijo, je ChatGPT vprašal, kako naj pride do civilizacije. Nekaj ur kasneje so ga, globoko v gozdu, k sreči našli reševalci.

To je opomin, da tako imenovana umetna inteligenca ni vedno zaupanja vredna.

In to postane razumljivo, če vemo, kako ti modeli pravzaprav delujejo. Analizirajo veliko količino besedil. Ko postavite vprašanje, model sploh ne pomisli, kaj bi bil celoten odgovor. Pogleda, katera bi bila glede na njegovo bazo podatkov statistično najbolj verjetna prva beseda, ki bi jo vseboval odgovor.

Že ena nepričakovana beseda lahko zgodbo zapelje v povsem nepričakovano smer – modeli sicer imajo filtre, ki to popravljajo, a je ne odpravijo povsem.

Sinoči sem ChatGPT vprašal, kdo je napisal Zdravljico? France Prešeren, je pravilno odgovoril, a ob tem dejal, da je bil on največji slovenski pesnik in pisatelj. Pisatelj seveda ni bil.

Noben model ni univerzalen. Modeli so recimo zelo uporabni, če hočemo preoblikovati besedilo. A vedno velja – človek naj vodi orodje, ne orodje človeka.

umetna inteligenca laži podatki
Naslednji članek

Severni sij obarval nebo tudi nad Slovenijo

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
txoxnxy
12. 11. 2025 20.31
Vsaj v enem primeru pa pove po pravici , lahko preizkusite tudi sami . Vprašajte jo kdo je najslabša vlada v zgododovini države in vam bo brez oklevanja takoj povedala ; trenutna golobova vlada .
ODGOVORI
0 0
4krogci
12. 11. 2025 20.21
+3
Ja kdo mu/ji pa kriv, ko pa uporabla chatgpt…bi deepseek pa bi blo vse dosti bolj natancno!
ODGOVORI
3 0
galeon
12. 11. 2025 20.19
+4
Samo ovco lahko spravi v nevarnost.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330