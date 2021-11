Kobilice, meduze, črvi: super živila prihodnosti

Človeštvo, ki je na lovu za zdravimi in trajnostnimi viri hrane, bi moralo nova živila iskati v morju, je prepričan biolog Holger Kühnhold. "Na splošno mislim, da moramo razmisliti o tem, kje lahko dobimo hrano, ne da bi izkoriščali še več zemlje ali posekali še več dreves in porabili še več vode. In tu lahko veliko vlogo igra morje, kjer so še neizrabljeni viri," je dejal.

Za začetek izpostavlja meduze, ki jih sicer večinoma sestavlja voda. Še posebej meduze, ki hitro rastejo, za rast pa potrebujejo le svetlobo in plankton, goji se jih lahko tudi v ribogojnicah. "Popolna hrana so. Vsebujejo komaj kaj kalorij. Vse, kar ostane, ko meduzo izsušite, so proteini, sledi elementov in dobre maščobe."

Sam je iz meduz že poskusil izdelati čips, ki ga je seveda tudi poskusil. "Je hrustljav, se pa tudi nekoliko topi v ustih, je malo manj čvrst, ampak to mu da edinstvene lastnosti," je opisal.