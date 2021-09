Koliko protiteles je potrebnih za zaščito pred novim koronavirusom?

V primeru cepiv proti mRNA (Biontech/Pfizer in Moderna) so znanstveniki doslej domnevali, da so cepljene osebe pred koronavirusom zaščitene za več kot 90 odstotkov – vendar to velja le za osnovni tip virusa. Mutacije – na primer trenutno prevladujoča različica delta – so veliko bolj nalezljive in se jim uspeva veliko bolje izogniti zaščiti, ki jo ponuja cepivo.

Imunolog Carsten Watzl z inštituta Leibniz na univerzi TU Dortmund zato ocenjuje, da se je učinkovitost cepiv proti mRNA zmanjšala na nekaj manj kot 90 odstotkov, vektorskih cepiv pa do 60 odstotkov, poroča krone.at.

Podatki iz Izraela, kjer je bil čas med obema odmerkoma krajši, pa celo pravijo, da je zaščita cepiva Biontech/Pfizer le 64-odstotna. Čeprav cepivo v 93 odstotkih še vedno preprečuje razvoj hude bolezni, se zato država že zanaša na poživitveni – tretji odmerek.

"Samo cepljenje še ni zagotovilo, da ste imuni. Ključnega pomena je, da naše telo ustvari zadostno imunsko zaščito," je še dejal Watzl. "Še vedno pa ne znamo natančno izmeriti, ali je nekdo imun ali ne."

Pri boju proti okužbi namreč niso pomembna le protitelesa – imunski sistem za boj proti virusu potrebuje tudi T-celice, znane tudi kot "celice ubijalke". Lahko se torej zgodi, da je količina protiteles tako nizka, da se jo komaj zazna, a je odziv T-celic tako močan, da oseba ne zboli resno.

Ker pa je koncentracijo T-celic težko izmeriti, se zdravstveni delavci trenutno še vedno zanašajo na splošna pravila. Po besedah ​​predsednika upravnega odbora nemškega združenja strokovnjakov s področja laboratorijske medicine, Andreasa Bobrowskega, obstaja precejšnja verjetnost, da ljudje pod vrednostjo 21,8 BAU (Binding Antibody Units) nimajo imunske zaščite, če vrednost presega 44 BAU, pa imajo najbrž dobro zaščito.

Je pa to še vedno področje, kjer je velika predvsem "siva cona", pojasnjuje Bobrowski za nemški Focus. Vendar je Watzl optimističen, da bo znanost lahko že kmalu določila natančno mejno vrednost. Do takrat pa načeloma velja – več protiteles, boljša zaščita.