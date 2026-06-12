Komaj rešili leto in pol starega otroka: zelo nevarne ploščate baterije

Danes obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij, ki jih najdemo v številnih vsakdanjih predmetih – od daljinskih upravljalnikov in tehtnic do igrač, ur in elektronskih naprav. Čeprav so majhne, lahko za otroka predstavljajo veliko nevarnost.

Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana so se pred kratkim soočili s primerom, ki bi se skoraj končal tragično.

"Komaj smo rešili življenje leto in pol staremu otroku, pri katerem je bila ploščata baterija več dni zagozdena v požiralniku. Posledice so bile hude, zdravljenje je trajalo tri mesece, a se je zgodba na srečo končala dobro," poudarja Homan.

Največja nevarnost nastane, ko se baterija zatakne v požiralniku. Takrat lahko zaradi električnega toka in kemičnih reakcij v zelo kratkem času povzroči hude opekline tkiva, perforacijo požiralnika, poškodbe sapnika in velikih žil ter celo smrt.

Prav zato zdravniki starše pozivajo k hitremu ukrepanju. Med, ki ga otrok zaužije pred prihodom v bolnišnico, lahko začasno zaščiti sluznico in zmanjša obseg poškodb, vendar nikakor ne nadomesti nujne medicinske pomoči.