Komaj rešili leto in pol starega otroka: zelo nevarne ploščate baterije

Danes obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij, ki jih najdemo v številnih vsakdanjih predmetih – od daljinskih upravljalnikov in tehtnic do igrač, ur in elektronskih naprav. Čeprav so majhne, lahko za otroka predstavljajo veliko nevarnost.
Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana so se pred kratkim soočili s primerom, ki bi se skoraj končal tragično.
"Komaj smo rešili življenje leto in pol staremu otroku, pri katerem je bila ploščata baterija več dni zagozdena v požiralniku. Posledice so bile hude, zdravljenje je trajalo tri mesece, a se je zgodba na srečo končala dobro," poudarja Homan.
Največja nevarnost nastane, ko se baterija zatakne v požiralniku. Takrat lahko zaradi električnega toka in kemičnih reakcij v zelo kratkem času povzroči hude opekline tkiva, perforacijo požiralnika, poškodbe sapnika in velikih žil ter celo smrt.
Prav zato zdravniki starše pozivajo k hitremu ukrepanju. Med, ki ga otrok zaužije pred prihodom v bolnišnico, lahko začasno zaščiti sluznico in zmanjša obseg poškodb, vendar nikakor ne nadomesti nujne medicinske pomoči.
Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij prof. dr. Homan skupaj s sodelavci začenja tudi pomemben evropski projekt. Vzpostavili bodo register zaužitja nevarnih tujkov, v katerega bodo podatke pošiljali zdravniki iz vse Evrope.
Namen projekta je bolje razumeti, kako pogosto prihaja do takšnih nesreč, kakšni zapleti se pojavljajo in kako jih je mogoče preprečiti. Zbrani podatki bodo podlaga za nove preventivne ukrepe in ozaveščevalne kampanje.
Raziskovalci želijo z njimi opozoriti javnost, zdravstveno stroko, odločevalce in proizvajalce na nevarnosti, ki jih predstavljajo ploščate baterije. Obenem si prizadevajo za varnejšo izdelavo izdelkov in embalaže, da bi bile baterije otrokom čim manj dostopne.
Sicer pastrokovnjaki staršem svetujejo, naj preverijo, ali so predali za baterije na napravah dobro zaprti, baterije pa vedno hranijo zunaj dosega otrok. V primeru suma zaužitja je ključna hitrost ukrepanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.