Koncentrični krogi na radarski sliki zbujajo domišljijo teoretikov zarote

Zakaj se včasih pojavijo krogi okrog radarja? Kot pojasnjujejo na Agenciji RS za okolje (Arso), radar meri atmosfero z anteno, ki se vrti okrog navpične osi. Vsak obrat naredi pri višjem kotu. Nad vsako talno točko zato radar meri padavine na različnih višinah. Iz vseh teh izmerkov potem radarjev računalnik izvleče največjega in ta se prikaže na radarski sliki. Kar se kaže na sliki, torej niso padavine pri tleh, ampak nekje nad tlemi. Slojevite padavine so takšne, da imajo na višini izoterme nič stopinj ojačan radarski odboj (zaradi taljenja padajočega snega). Vzdolž radarskega snopa – pri danem dvižnem kotu – se zato izmeri ojačan odmev tam, kjer snop seka pas taljenja. Različno nagnjeni snopi sekajo pas taljenja pri različnih razdaljah. Projekcije maksimalnih odmevov/odbojnosti na tla imajo zato obliko koncentričnih krogov.

Zapisi o boju proti neurjem sicer segajo vse do antične Grčije. Herod je opisal, kako barbarska ljudstva z loki in puščicami streljajo proti nevihtnim oblakom, v osmem stoletju so se proti toči začeli boriti z zvonjenjem cerkvenih zvonov, prepričani, da so nevihte plod zlobnih duhov, skupaj s protitočnimi topovi se je praksa, ki je temeljila na vražah, obdržala vse do začetka 20. stoletja. Danes so vraže zamenjale teorije zarote, h katerim se zateka čedalje več ljudi, namesto da bi sprejeli znanstvena dognanja.

"Chemtrails" oziroma kemične sledi letal, tehnologija HAARP, težke kovine v toči, tehnologija 5G in druge oblike vremenskega inženiringa so le nekatere izmed neosnovanih teorij, krive za burno vremensko dogajanje, in so po tem izjemno intenzivnem nevihtnem obdobju množično zaokrožile na družbenih omrežjih. Preberemo lahko, da se proti toči v nevihtnih oblakih lahko borijo s kurjenjem smole ali polivanjem kisa, katerega hlapi preženejo točonosne oblake.