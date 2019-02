Konec enostavnih oblik pametnih telefonov

Veliko je bilo napisanega o tem, da mora Samsung izboljšati baterijo, jasno je bilo, da nove naprave prinesejo napredek v kameri. Namigovanja, ki jih je sicer novembra začel Samsung sam, pa so šla tudi v smer prepogljivega telefona, a ne takšnega, kot smo jih poznali desetletje nazaj. Ideja je delovala precej futuristično, a vedno bolj se zdi, da je to že postala naša sedanjost.

Do stopničk pa ne prideš več brez velikega 'pompa'. Spomnimo na vrste pred Applovimi trgovinami. Uporabniki so s tem sami poskrbeli za oglaševanje, ki ga Applu tako nikoli zares ni bilo treba plačevati. Namesto čakanja v vrstah so si zamislili bolj prijazen sistem za kupce, a veliki predstavitveni dogodki ostajajo in se krepijo.

Pred avditorijem smo se že uro pred dogodkom zbirali novinarji in ljubitelji tehnologije. Vzporedno pa je potekala enaka predstavitev v Londonu.

"The future unfolds" (Prihodnost se odvija) se je pred pričetkom izpisovalo na ogromnem panoju in namigovalo na prepogibanje ("unFOLDS").

Niso nas pustili dolgo v dvomih. Prva naprava, ki so jo predstavili, je bil prav Samsung Fold in aparat, ki se je razprl v obliki in podobi metuljevih kril, je že takoj na začetku požel aplavz. Gre za telefon, ki ga lahko razpreš in uporabiš kot tablico. Kot dve napravi v eni, torej. Na tisto kritiko o baterijah pa – če imaš telefon v dveh kosih, zakaj ne bi dal vanj še dve bateriji. In če govorimo že v o dvakratnikih, telefon ima šest kamer – tri zadaj, dve znotraj in eno spredaj.

Kamere na hrbtni strani, ki so tudi na ostalih novih aparatih, omogočajo širokokotno slikanje, obljubljajo bolj kakovostno fotografiranje v temi in cel kup efektov, brez katerih si danes težko predstavljamo objave na družbenih omrežjih.

Da pa ne bomo objavljali samo fotografij – Samsung se je povezal z Adobe Premierjem, kar pomeni, da lahko neposredno sestavimo filmček iz osebnih posnetkov.

Predstavljene so bile tudi Samsungove ure in nove brezžične slušalke, ki so za tretjino manjše od trenutnih in preko katerih lahko tudi komuniciramo, obljubljajo pa do pet ur pogovorov in šest ur poslušanja glasbe.

Ampak ne glede na vse slišano, lahko verjetno rečem – v imenu vseh – da smo bili precej pod vplivom prepogljivega telefona. Ko smo se zapodili v predstavitveno dvorano, kjer smo si lahko naprave ogledali od blizu, smo ga iskali brez uspeha.

Zanimivo bo, kako se bo to prepogibanje obneslo, a prvi kupci bodo morali počakati do 26. aprila. Najbrž bo bolj kot čakanje težko zanj odšteti 1750 evrov.