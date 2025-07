Konec političnih oglasov na Facebooku in Instagramu

"To je težka odločitev, ki smo jo sprejeli kot odziv na novo uredbo EU o preglednosti in ciljnem oglaševanju političnih vsebin (TTPA). (...) Na žalost TTPA uvaja pomembne dodatne obveznosti za naše procese in sisteme, ki ustvarjajo nevzdržno raven zapletenosti in pravne negotovosti za oglaševalce in platforme, ki delujejo v EU," je sporočilo podjetje.

Po navedbah Mete od oktobra v EU ne bo več dovoljeno oglaševanje političnih in volilnih vsebin, saj da nova uredba postavlja "neizvedljive zahteve". EU medtem vztraja, da skuša s svojimi pravili glede oglaševanja političnih vsebin okrepiti preglednost spletnega oglaševanja po aferi s Cambridge Analytica.