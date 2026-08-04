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Znanost in tehnologija

'Konec stoletnega iskanja': najmočnejši dokaz o Betelgezini spremljevalki

Pariz, 04. 08. 2026 13.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Astronomi odkrili dokaz o Betelgezini spremljevalki

Ena najbolj znanih zvezd, ki jo lahko vidimo na nočnem nebu, ni "osamljena". Astronomi so namreč po večletnem iskanju našli najmočnejše dokaze, da ima Betelgeza spremljevalko. "To so med najboljšimi trenutki v znanosti – videti nekaj novega, nepričakovanega," je dejal vodja skupine astronomov, ki je prišla do novega odkritja.

Ekipa astronomov je z uporabo velikega teleskopa Evropskega južnega observatorija (ESO VLT) in pod vodstvom francoskega raziskovalca Miguela Montargèsa dobila najjasnejšo sliko doslej domnevne Betelgeze B – zvezde, ki kroži okoli Betelgeze.

"To je zaključek stoletnega iskanja," je odkritje pospremil Montargès ter ob tem dodal, da so uspeli dokazati, da Betelgeza ni osamljena, temveč da jo spremlja šibka zvezdna spremljevalka.

Astronomi odkrili dokaz o Betelgezini spremljevalki
Astronomi odkrili dokaz o Betelgezini spremljevalki
FOTO: ESO

Rdečkasto zvezdo v ozvezdju Oriona, ki je zlahka vidna s prostim očesom in za katero je znano, da spreminja svetlost, Betelgezo, so na nebu opazovali že tisočletja. A tudi toliko let kasneje astronome še vedno preseneča z vedno novimi odkritji.

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"Ko sem videl obdelane slike, sem kar poskočil na stolu," se spominja astronom na Observatoire de Paris - PSL in glavni avtor študije Montargès. Astronomi so namreč potencialnega spremljevalca, ki naj bi pojasnil spremembe svetlosti Betelgeze, iskali približno stoletje, vendar pa doslej raziskave niso prinesle rezultatov.

Dve študiji iz leta 2024 sta sicer napovedali, da se bo spremljevalka zvezde decembra istega leta nahajala najdlje od Betelgeze in jo bo zato lažje opaziti. In tako se je Montargès z ekipo lotil dela – zvezdo so opazovali s pomočjo posebnega teleskopa na observatoriju in nato več mesecev obdelovali podatke.

Astronomi odkrili dokaz o Betelgezini spremljevalki
Astronomi odkrili dokaz o Betelgezini spremljevalki
FOTO: ESO

"Iskreno povedano, sem mislil, da nimamo dovolj občutljive tehnologije, da bi lahko zaznali Betelgezo B," je priznal Montargès. A raziskava tokrat ni prinesla razočaranja. Nova opazovanja razkrivajo, da je Betelgeza B kar dva- do trikrat bolj masivna od Sonca.

Po besedah vodje raziskave je dejstvo, da lahko raziskovalci še vedno odkrijejo bližnjega spremljevalca, ki je masivnejši in svetlejši od Sonca, okoli tako dobro preučene zvezde, izjemno. "To so med najboljšimi trenutki v znanosti: videti nekaj novega, nepričakovanega," je dodal.

Astronomi odkrili dokaz o Betelgezini spremljevalki
Astronomi odkrili dokaz o Betelgezini spremljevalki
FOTO: ESO

Za dokončno potrditev obstoja spremljevalke bodo sicer potrebna še dodatna opazovanja, je pa po besedah Montargèsa zelo malo prostora za dvom.

Morebitno odkritje Betelgeze B bo kasneje astronome vodilo tudi k raziskovanju, kako bi lahko ta spremljevalka vplivala na pričakovano eksplozijo Betelgeze. "Sprašujemo se tudi, ali bo spremljevalka vplivala na razvoj rdeče nadorjakinje," je še zaključil Montargès.

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