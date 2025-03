Konj, tabletka, češnja ... Kakšna sporočila z emotikoni skrivajo mladi?

Požar je sprožila nova kratka serija Adolescence , ki govori o 13-letniku, ki je aretiran zaradi umora dekleta v šoli. Preiskava razkrije, da je najstnika močno vznemirilo ustrahovanje prek družbenih medijev, osredotočeno na subkulturo incelov oz. tako imenovanih beta moških, ki trdijo, da so v neprostovoljnem celibatu. Pri vsem tem pa pomembno vlogo igrajo tudi emotikoni. Najstniki namreč prek na videz običajnih simbolov skrijejo precej intenzivna sporočila.

Svetovni splet pregoreva z obvestili o skritih pomenih posameznih emotikonov. "Nevarni emotikoni: ali vaš otrok uporablja te skrivne kode?" se glasi naslov le enega od množice člankov, ki so v zadnjih dneh preplavili tudi medije. Britanska policija je staršem otrok, ki bi na telefonu otroka opazili uporabo nekaterih simbolov, namenila celo posebno opozorilo.

Simbol tabletke je povezan s filmom Matrica in sprevidenjem "resnice", ki stoji za dinamiko spolov. "Tabletka je poziv manosfere k dejanjem," v seriji pojasni glavni lik. Koncept manosfere promovira moškost, mizoginijo in nasprotovanje feminizmu, gre za skrajno desničarsko ideologijo.

Če je ob njem postavljen simbol za eksplozijo, to označuje zadržane spolne frustracije t. i. incelov. Kot pojasnjuje neprofitna organizacija Anti-Defamation League, gre tu za skupino "heteroseksualnih moških, ki ženske in družbo krivijo za njihovo pomanjkanje romantičnega uspeha". Ob tem je pomemben še simbol fižolčkov, ki povedo, da se določena oseba identificira kot incel.

Emotikon stotice se medtem nanaša na teorijo, da 80 odstotkov žensk privlači 20 odstotkov moških, kar da zmanjšuje možnosti, da si povprečni moški zagotovi partnerko. Če nekdo pošlje simbol srca, pa je ob tem treba poznati tudi pomene različnih barv. Kot pojasnijo v seriji, rdeče srce pomeni ljubezen, vijolično pohoto, rožnato interes, a ne za spolne odnose itd.

A tu je še vrsta drugih simbolov, ki skrivajo povsem drugačne, lahko tudi zlovešče pomene. Številni so povezani s pogovori o prepovedanih drogah.

Simbol konja se tako pogosto uporablja kot enačaj za ketamin, med simboli za kokain lahko najdemo nos, ribo, bencinsko črpalko, sneženega moža in snežinko, MDMA ali ekstazi označujejo lobanja s prekrižanimi kostmi, rdeča maska, obraz vesoljca ali simbol za robotka. Kanabis se lahko medtem skriva pod množico simbolov – od štiriperesne deteljice, javorjevega ali kakšnega drugega lista, do različnih vrst sadja, psa, bombona, tortice, sladoleda in piškota.

Čistost prepovedanih drog naj bi medtem označevali simboli, kot so raketa, strela, eksplozija, ogenj, bomba in pest, različni tipi drog se skrivajo v simbolu diamanta, tabletke, injekcije ali oblačka, preprodajalci drog pa pod črno biljardno kroglo, očmi, ki gledajo na stran, ali pod vtikačem.

Tu pa so tudi simboli, ki označujejo spolne odnose – breskev, jajčevec in kapljice. Simbol češnje naj bi označeval deviškost, emotikon s stranskim pogledom lahko označuje tudi pošiljanje ali prejemanje eksplicitnih fotografij, čili pa lahko nakazuje spolno "začinjene" podobe ali sporočila.