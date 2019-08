Korak bližje cepivu proti klamidiji: varnostni testi uspešni

Korak bližje smo cepivu proti klamidiji, ki velja za najbolj pogosto spolno prenosljivo bolezen. Cepivo je namreč uspešno prestalo prvotne varnostne teste, sedaj pa sledi naslednja faza, klinični preizkusi na ljudeh - gre za prvo tovrstno cepivo, ki je prešlo v to fazo oziroma je dobilo odobritev za preizkuse na ljudeh, piše BBC. A ta testiranja bodo po napovedih trajala še več let.

Raziskovalci iz Imperial College London so v prvotnem testiranju preizkušali dve različni formuli cepiva, skupaj s placebom, v testiranju pa je sodelovali 35 žensk. Obe formuli sta se izkazali za varni, pri tem je ena pokazala boljše rezultate. Profesor Robin Shattock je ob tem dejal: "Ugotovitve so spodbudne, saj so pokazale, da je cepivo varno ter da povzroča tako vrsto imunskega odziva, ki bi potencialno lahko ščitil pred klamidijo." Cepivo je namreč uspešno izzvalo imunski odziv, povečala se je raven protiteles v krvi in vaginalni tekočini.

Chlamydia trachomatis je bakterija, ki je najpogostejša bakterijska povzročiteljica spolno prenosljivih okužb, ki prizadene predvsem mlade odrasle osebe. Klamidijska okužba se prenaša z vaginalnimi, oralnimi ali analnimi spolnimi odnosi z okuženo osebo, poteka lahko brez bolezenskih znakov in težav, lahko pa jih povzroča. Najpogosteje gre za vnetje sečnice pri moškem in vnetje rodil pri ženskah. Okužba lahko izzveni (se ozdravi), lahko pa traja dalj časa. Če dalj časa trajajoča okužba ni zdravljena je pogost vzrok za žensko neplodnost, možni pa so tudi življenje ogrožajoči zapleti, kot na primer zunajmaternična nosečnost, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz). Dodajajo, da je okužbo lahko preprečimo z varnim spolnim vedenjem in s pravilno uporabo kondomov pri vsakem spolnem odnosu. Klamidijsko okužbo lahko pozdravimo z ustreznim antibiotikom in tako zmanjšamo možnost kasnejših težav. Vedno sočasno zdravimo tudi spolnega partnerja. Vsako leto diagnosticirajo približno 131 milijonov primerov klamidije po svetu.