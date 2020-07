Koronaaplikacije različnih držav bodo lahko komunicirale med seboj

Dogovor o naročilu je tik pred zaključkom, je potrdil tiskovni predstavnik Deutsche Telekom. Platforma bo omogočila, da bodo aplikacije različnih držav lahko komunicirale med seboj. To pomeni, da bodo svarila pred morebitnim stikom z okuženim delovala tudi v drugi državi članici. S tem pa bi bile aplikacije medsebojno povezljive, kar pri Evropski uniji zagovarjajo že dlje časa.

Deutsche Telekom in SAP sta razvila že nemško aplikacijo Corona-warn-app. Sodelovanje pri platformi pa naj bi sprva vključevalo države, ki imajo podobne rešitve decentraliziranega shranjevanja podatkov kot v Nemčiji. To so Nizozemska, Avstrija in Danska.

Na podlagi nemške aplikacije Corona-warn-app so sicer prilagodili tudi slovensko aplikacijo #Ostanizdrav, ki jo že interno testirajo in bo verjetno na razpolago v drugi polovici avgusta.

Nemška aplikacija je bila v zadnjem času deležna kar nekaj kritik, češ da zaradi številnih tehničnih napak ne deluje pravilno. Pri podjetjih sicer zagotavljajo, da so napake odpravili. V Nemčiji si je aplikacijo naložilo že okoli 16 milijonov ljudi, kar predstavlja okoli 20 odstotkov prebivalstva.

Aplikacije delujejo tudi v številnih drugih državah, vendar te uporabniku niso v pomoč, ko prečka mejo.