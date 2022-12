Koronavirus lahko na nekateri hrani preživi več dni

Ekipa Univerze v Southamptonu je ugotovila, da je pri večini testiranih živil v 24 urah prišlo do "znatnega padca" ravni virusa, v nekaterih primerih pa so sledi preživele približno en teden. "Za zelo nalezljiv virus, kot je Sars-Cov-2, ki se lahko prenaša z dotikom kontaminiranih površin in nato obraza, so te ugotovitve zelo omembe vredne," pravijo. "Javnost bo morda zanimala ugotovitev, da lahko virus obstoji v kužnem stanju na živilih in površinah embalaže živil več dni pod določenimi običajnimi pogoji." Vendar dodajajo, da kupcem pri ravnanju s hrano ni treba upoštevati dodatnih previdnostnih ukrepov, razen umivanja rok, preden hrano pripravijo in zaužijejo, ter izpiranja svežih izdelkov, da odstranijo kakršno koli kontaminacijo s površine.

V test so vključili živila, ki so jih pogosto prodajali v trgovinah, delikatesah ali pekarnah, kot so jabolka, paprika, sir, šunka, olive, hrustljav kruh in rogljički. Embalaža, ki so jo vključili v testiranje, je vključevala plastenke, kartone in pločevinke za pijačo. Količina virusa, ki so jo nanesli, je bila izbrana tako, da simulira, koliko virusa bi lahko pristalo na hrani, če bi okužen zakašljal ali kihnil blizu nje, saj se covid širi z dihalnimi kapljicami. Vdihavanje okuženih kapljic namesto dotikanja okuženih površin je še vedno glavni način okužbe s koronavirusom.

Anthony Wilson, vodja skupine za oceno mikrobiološkega tveganja pri FSA, je dejal: "V zgodnjih fazah pandemije nismo vedeli veliko o tem, kako bo virus preživel na različnih površinah in embalaži živil, zato je ocena tveganja temeljila na najslabših predpostavkah. Ta raziskava nam daje dodaten vpogled v stabilnost koronavirusa na površinah različnih živil in potrjuje, da so bile predpostavke, ki smo jih naredili v zgodnjih fazah pandemije, ustrezne in da je verjetnost, da se lahko okužite s hrano, zelo majhna."

Preizkusi hrane

Ekipa je preučila vrsto temperatur in ravni vlažnosti, da bi posnemala tipične pogoje shranjevanja, merila stopnjo inaktivacije virusa in ugotovila: