Kot dlan velika veverica, mala bodeča miška in riba z mehko glavo

Znanstveniki so v Peruju odkrili kar 27 novih živalskih vrst. Med njimi je tudi miška s plavalno kožico, miška, ki je po telescu posuta z bodečimi kocinami, nova vrsta pritlikave veverice, osem vrst rib, tri dvoživke in 10 vrst metuljev. Med ribami so kot najbolj zanimivo izpostavili primerek z "mehko glavo".

Nove živalske vrste so znanstveniki iz neprofitne organizacije Conservation International in člani lokalnih domorodnih skupin odkrili med ekspedicijo Alto Mayo. A številka 27 morda niti ni končna, poroča BBC. Ta bi se lahko povzpela vse do 48 novoodkritih živalskih vrst v Peruju, kar pa bo sicer morala potrditi študija. "Odkritje tako velikega števila novih vrst sesalcev in vretenčarjev je res neverjetno, še posebej v pokrajini, na katero je vplival človek," je ob novici dejal višji direktor pri neprofitni organizaciji Conservation International Trond Larsen.

Alto Mayo je zaščiteno območje v severnem Peruju z več ekosistemi in avtohtonimi ozemlji. Ima razmeroma visoko gostoto prebivalstva, zaradi česar je tudi krčenje gozdov in širjenje kmetijstva precej obsežno. Awjunska staroselka z območja, ki je sodelovala pri raziskavi, Yulisa Tuwi, je dejala, da bodo odkritja njenemu ljudstvu pomagala, da zaščiti svojo kulturo, naravne vire in ozemlje. Poročilo jim bo namreč dalo tudi boljše razumevanje tamkajšnjih ekosistemov. Med drugim so raziskovalci odkrili novo vrsto pritlikave veverice, tri dvoživke, 10 vrst metuljev in osem vrst rib. Med njimi je tudi vrsta z mehko glavo, kar je povsem novo znanstveno odkritje, čeprav so domorodci vedeli za njen obstoj. Znanstvenike, ki se ukvarjajo z ribami, je še posebej šokirala njena povečana glava, česar niso videli še nikoli.

Pritlikava veverica je s 14 centimetri za polovico manjša od povprečne sive veverice v Združenem kraljestvu, ki običajno meri med 24 in 29 centimetri. "Velika je za eno človeško dlan in čudovite kostanjevo rjave barve," je povedal Larsen, ki je ob tem dodal, da je "živalica" tudi izjemno hitra.

