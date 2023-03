Kot olimpijski bazen velik asteroid bi lahko na valentinovo trčil v Zemljo

Čeprav se 2023 DW uvršča na vrh seznama, pa zaseda le stopnjo nevarnosti 1, kar pomeni, da je možnost trka zelo malo verjetna in da ni razloga za javno pozornost ali zaskrbljenost javnosti. Uvrstitev na 0 medtem pomeni, da je verjetnost trčenja nična ali pa tako majhna, da je praktično zanemarljiva.

"Ta predmet ni posebej zaskrbljujoč," je dejal navigacijski inženir v Laboratoriju za reaktivni pogon v Pasadeni v Kaliforniji Davide Farnocchia. Uradniki vesoljske agencije Nasa pa so povedali, da se bo verjetnost udarca morda precej spremenila, ko bo zbranih več opazovanj asteroida in ko bo opravljena dodatna analiza. Kot so pojasnili, bodo lahko z več tedenskim zbiranjem podatkov zmanjšali negotovosti in ustrezno napovedali orbito leta vesoljskega predmeta.

Ob tem je Farnocchia izpostavil uspeh Nasine misije DART, s katero so septembra 2022 skušali preusmeriti nenevaren asteroid. S tem so želeli dokazati, da je človeštvo pripravljeno na soočenje z vesoljskimi predmeti, ki bi lahko imeli potencialno katastrofalne posledice. Misija DART je z vesoljskim plovilom trčila v asteroid, da bi spremenilo njegovo pot. "Ta misija je bila spektakularen uspeh," je dejal inženir.