Kot tovornjak velik asteroid bo to noč švignil mimo Zemlje

Asteroid v velikosti večjega tovornjaka, se nam neumorno približuje, že to noč pa se bo Zemlji približal bolj, kot večina ostalih v preteklosti zabeleženih mimoletečih vesoljskih predmetov. Zemlji se bo nad konico Južne Amerike najbolj približal okoli 1.27 zjutraj, ko bo asteroid 2023 BU od našega planeta oddaljen le 3600 kilometrov. Tako bo torej njegova pot močno posegla v orbito geosinhronih satelitov, ki se gibljejo na razdalji okoli 36 tisoč kilometrov.

Nevarnosti, da bi satelit trčil v Zemljo, ni. A četudi bi se to zgodilo, bi ta manjši asteroid (znanstveniki ocenjujejo, da naj bi meril med 3,5 in 8,5 metrov) ob stiku z našim ozračjem zagorel in v večini razpadel na manjše delčke, ki bi na Zemljo lahko padli kot majhni meteoriti.