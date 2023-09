Kot žirafa velik kamen bo ponoči švignil mimo Zemlje

Mimo modrega planeta bo poletel zelo hitro, astronomi in vesoljski raziskovalci ocenjujejo, da leti s hitrostjo 13,79 kilometrov na sekundo. To je 12-krat hitreje od izstreljenega naboja.

Najverjetneje k nam zataval iz asteroidnega pasu med Marsom in Jupitrom

"Asteroidi so delci planetov, ki se niso zgodili," je o kamnih dejal direktor vesoljskega obrambnega centra Jay Tate. Povedal je še, da jih v našem Osončju največ lebdi v t. i. asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. A naj bi bili razmeroma majhni. Ravno to pa je tudi razlog, da jih na njihovi poti kakršnikoli gravitacijski premiki hitro zmotijo, tako pa zaidejo s svoje poti in začrtajo novo. To se je najverjetneje zgodilo tudi asteroidu, ki nas bo obiskal danes ponoči.