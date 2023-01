'Kozmično dekle' prvič z britanskih tal v vesolje: raketa z devetimi sateliti

V britanskem Cornwallu se pripravljajo na prvo potovanje v vesolje. Čeprav gre tokrat le za 21-metrsko raketo, ki bo s seboj v kozmos ponesla devet satelitov, so Britanci nad misijo Start me up več kot navdušeni. Misijo so poimenovali po skladbi priljubljene rock skupine Rolling Stones. V misijo je poleg več vesoljskih raziskovalcev vključen še predelan Boeing 747, ki ga sicer imenujejo tudi 'Kozmično dekle', piše Sky News.

Vodja vesoljskega pristanišča v Cornwallu Melissa Thorpe je dejala, da je njihova pristajala steza idealna za vzlete in pristanke leta 747. "Tokratno pa bo imel pod okriljem še eno res kul raketo," je hkrati omenila raketo, ki bo opremljena z vsemi devetimi sateliti. Ti se bodo uporabljali za namene opazovanja in tudi obrambe, so dejali za Guardian.