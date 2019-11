Kozmonavt razburja z izjavo: 'Izstrelitev ne more biti vezana na menstruacijo'

Ruski kozmonavt Sergej Rjazanski je znova razburil rusko in svetovno javnost, ko je rekel, da so vesoljske misije bolj moška domena, saj ženske zanje zaradi menstruacije in nenavadnega razmišljanja niso primerne. Kozmonavtke Valentina Tereškova, Svetlana Savitskaja, Jelena Kondakova in Jelena Serova se z njim vsekakor ne bi strinjale.

Sergej Rjazanski,ki je v vesolju preživel več kot 304 dni in to na Mednarodni vesoljski postaji, je že drugič razburil rusko javnost, ko je rekel, da ženske za polete v vesolje niso (tako) primerne.

Sergej Rjazanski je bil v vesolju dvakrat, skupno več kot 304 dni. FOTO: AP

Svet je večkrat držal pesti, ko so v vesolje poletele kozmonavtke in dokazale, da so enakovredne moškim kolegom. Svoj doprinos raziskovanju vesolja so dale kozmonavtke Valentina Tereškova, Svetlana Savitskaja, Jelena Kondakovain Jelena Serova. Čeprav so Rusi prvi poslali žensko v vesolje, so ga do danes obiskale le štiri Rusinje, večina žensk je poletela v vesolje iz zahodnih držav: skupno je bilo v vesolju več kot 560 ljudi, 65 je bilo žensk. Porast žensk v posadkah se je zgodil v 80. letih, ko vojaške ali pilotske izkušnje niso bile več v ospredju.

Leta 2012: Ženske, ki so in še vedno sodelujejo v vesoljskem programu v Nasi. FOTO: NASA

Na RT je Rjazanski imel pogovor z Sofijo Ševernadzein njuna debata je postajala vse bolj vroča. Kozmonavt se je namreč spomnil nedavnega pogovora s kolegom z agencije NASA, zadolženim za najem bodočih astronavtov, ki mu je rekel: "Imam kvoto za fante in dekleta, belce in črnce, kvoto imam za (ljudi) drugih barv. Ampak, Sergej, zakaj nimam kvote za pametne astronavte?"

Vodja Roskozmosa Dimitrij Rokozin je bil jasen: Kohorta ruskih kozmonavtov "bi bila videti bolj robustna in učinkovitejša, če bi bilo tam več žensk."

"Rekel sem, da tukaj v Rusiji sploh ni slabo - imamo poenotene zahteve ..." Rjazanski je nadaljeval, dokler Ševernadzejeva ni vrnila žoge z: "Ali mislite, da ženske ne prestopijo praga, ker niso tako pametne?" Rjazanski pa: "Te zahteve so prirejene moški fiziologiji. Fantje imamo primitivno fiziologijo, imamo stabilno raven hormonov ... Nihče ne bo prikrojil izstrelitev raket, vesoljskih sprehodov na žensko menstruacijo," je rekel na RT.

Valentina Tereškova in Jurij Gagarin sta bila med prvimi osebami v vesolju. FOTO: AP

Bizarni izbruhi odražajo "predsodke, ki so ukoreninjeni v naši državi," je komentirala Jelena Serova, prva in edina ruska ženska kozmonavtka, ki je opravila misijo ISS. "Pridružila sem se kozmonavtkam, ko sem imela majhnega otroka,"je povedala ruskim medijem in poudarila, da so ženske bolj odporne proti povečanim silam in stresu. Raven moških hormonov je lahko"tako nestabilna, da se, s spoštovanjem do kolega, sploh ne zavedajo, zakaj počnejo neke stvari" je odgovorila. Ruski uporabniki na tviterju in tudi drugih omrežjih so bili enotni, da se je Rjazanski s svojo "neumnostjo" osramotil in številni so izjave označili za "sramoto dneva".