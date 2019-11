Kraj na Zemlji, kjer življenje ne obstaja

Življenje na Zemlji obstaja tudi v najbolj ekstremnih razmerah, vse od suhih in pustih puščav do večno zamrznjenih tal tundre in globin oceanov. A znanstveniki v novi študiji trdijo, da obstaja en kraj na Zemlji, kjer se življenje ne more razviti.

Znanstveniki so opravili več raziskav in ugotovili, da na območju vulkana Dallol v etiopski puščavi Danakil ne morejo preživeti niti mikroorganizmi. Na kraju, ki mu domačini pravijo tudi vrata v pekel, raziskovalci niso našli življenja, študijo, ki je bila objavljena v Nature Ecology & Evolution, povzema CNN. Nova študija trdi, da se življenje tu ne more razviti. FOTO: Dreamstime Dallol sicer z izjemno visokimi temperaturami – celo pozimi dnevne temperature lahko dosežejo 45 stopinj Celzija – velja za enega najekstremnejših krajev na Zemlji. Jezero se razteza skozi vulkanski krater v t. i. Danakilski depresiji, zaradi ekstremne geotermalne aktivnosti pa ima izjemno visoko koncentracijo soli, kisline, strupenih plinov. Avtorica študije López García pravi, da so z analizo več vzorcev potrdili, da mikrobnega življenja v teh izjemno slanih 'bazenih' ali jezerih ni. Nekoliko drugačna je zgodba zunaj jezer, v bližnji puščavi, kjer so našli mikroorganizme vrste Halophilic archaea, ki se zadržujejo v slanih vodah. Dallol velja za kraj izjemno ekstremnimi življenjskimi pogoji. FOTO: Dreamstime Raziskave o življenju v ekstremnih pogojih na Zemlji sicer znanstvenikom pomagajo tudi pri raziskavah o razmerah, v katerih bi se lahko razvilo življenje na drugih planetih. In opozarjajo, da v tem primeru sama prisotnosti tekoče vode še ne pomeni tudi obstoja življenja. "Naša študija predstavlja dokaz, da na Zemlji obstajajo kraji, ki so pusti kljub prisotnosti tekoče vode." Dallol v Etiopiji FOTO: Dreamstime Voda v jezerih v Dallolu pravzaprav preprečuje nastanek življenja zaradi prisotnosti magnezijevih soli, ki razgrajuje vodik, skupaj s slanim, kislim in vročim okoljem, so tako okoliščine za nastanek življenja vse prej kot spodbudne. "Ne pričakujemo, da bi lahko našli življenjske oblike v podobnih okoliščinah na drugih planetih," pravi López García.