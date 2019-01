Sami lahko preverite, ali so v ogromni bazi ukradenih podatkov tudi vaši

Troy Hunt je okoli 87 gigabajtov veliko bazo podatkov snel s spleta in pozval ljudi, naj na spletni strani Have I been pawned preverijo, ali so ukradli podatke na straneh, kjer so se registrirali z določenim naslovom spletne pošte. Nekaterim tudi gesla, ki jih uporabljajo za spletno pošto.

Na svojem blogu je strokovnjak zapisal, da so bazo "Zbirka #1" (Collection #1) oblikovali po "številnih posameznih krajah več tisoč različnih virov", stara je od dve do tri leta. Sprva se je baza pojavila na platformi za shranjevanje v oblaku Mega, a so jo z nje po poročanju več medijev že odstranili.