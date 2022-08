Kraja identitete: ko se vaša fotografija znajde v oglasu, za katerega niste niti vedeli

Si predstavljate, da se vaša fotografija znajde v oglasu, za katerega niste niti vedeli, in vas nihče ni prosil za dovoljenje? Si predstavljate, da vas ljudje kličejo, ali produkti, ki jih oglašujete, zares delujejo, vi pa o tem ne veste nič? Gre za krajo identitete, ki so jo izkusili že mnogi znani pa tudi malo manj znani Slovenci. Lani so kriminalisti zabeležili 73 tovrstnih kaznivih dejanj za skupno 15 tisoč evrov materialne škode, do konca julija letos pa že 56 kraj identitet z materialno škodo v vrednosti 56 tisoč evrov.