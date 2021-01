Zemlja se okoli svoje osi vrti hitreje, leto 2021 bo krajše kot običajno

Povprečen dan v letu 2021 bo za 0,05 milisekunde krajši od 86.400 sekund, kolikor po navadi traja dan oziroma 24-urno obdobje, pravita astrofizik Graham Jones in znanstveni novinar Konstantin Bikos s platforme Time and Date. Zemlja se namreč v zadnjem času vrti hitreje, kot se je vrtela v zadnjih 50 letih. "Pravzaprav bo leto 2021 najkrajše v zadnjih desetletjih. Nazadnje so bili v polnem letu dnevi krajši od 86.400 sekund leta 1937," sta zapisala.

Znanstveniki z Mednarodne službe za spremljanje rotacije Zemlje (IERS) natančen čas računajo glede na to, kdaj se sonce pojavi na določeni točki na nebu vsak dan, piše britanski Independent. Za merjenje natančnega časa uporabljamo atomske ure, ki so sposobne čas meriti v tisočinkah milisekund.

Odkar čas merimo z atomskimi urami, so znanstveniki ugotavljali, da se je Zemljino vrtenje okoli njene osi postopoma upočasnjevalo – vse do lanskega leta, ko se je začela vrteti hitreje.