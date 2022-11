Velik uspeh: kranjsko podjetje z aplikacijo za fizično aktivnost navdušilo Apple

Slovensko podjetje Gentler Stories je zabeležilo velik uspeh – njihova aplikacija Gentler Streak, ki spremlja fizično aktivnost in vadbo ter uporabnika spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu, je bila razglašena za najboljšo aplikacijo za pametno uro Apple Watch v letošnjem letu.

"Redefinicija tega, kako lahko je videti vadbena rutina – še posebej na pametni uri. Gentler Streak je sledilnik vadbe in telesne pripravljenosti, zasnovan tako, da ste bolj prizanesljivi do sebe. Aplikacija si prizadeva, da bi vam pomagala najti ravnovesje pri vadbi, pri čemer upošteva dejstvo, da so del tega tudi dnevi počitka. Opremljen s prilagodljivimi nastavitvami, metričnimi grafi in praktičnimi prikazi lahko Gentler Streak prepreči prekomerno vadbo, hkrati pa ohranja vašo optimalno raven aktivnosti. Aplikacija s prijaznim vmesnikom olajša izbiro vadbe, ki ustreza vašemu življenjskemu slogu in ne obratno," je ameriški tehnološki velikan Apple zapisal v obrazložitvi svoje odločitve, da za najboljšo aplikacijo za pametno uro Apple Watch v letošnjem letu razglasi aplikacijo Gentler Streak slovenskega podjetja Gentler Stories.

Podjetje Gentler Streak ima sedež v Kranju, ustanovili pa so ga Katarina Lotrič, Andrej Mihelič, Luka Orešnik in Jasna Krmelj. "O moj bog!!! Kaj se je pravkar zgodilo?! Postali smo aplikacija leta za Apple Watch!! Hvala vam Apple za to prisrčno priznanje! Zelo smo počaščeni, ponižni in veseli do lune in nazaj," je na Twitterju zapisala Krmeljeva.

