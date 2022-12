'Kripto zima' vse hujša: klecnil kripto rudar, umikanje sredstev z Binance

Core Scientific, eno največjih javnih podjetij za kripto rudarjenje v ZDA, je v Teksasu vložilo zahtevo za stečaj. Njihov proces vključuje napajanje podatkovnih centrov po vsej državi, polnih visoko specializiranih računalnikov, ki rešujejo matematične enačbe, da potrdijo transakcije in hkrati ustvarijo nove žetone. Postopek zahteva drago opremo, nekaj tehničnega znanja, predvsem pa veliko električne energije. In slednje je ena glavnih težav družbe.

Delnice Arga so padle za 60 odstotkov, potem ko so priznali, da je načrt iskanja strateškega vlagatelja, ki bi prinesel 27 milijonov dolarjev, padel v vodo.

Po zlomu FTX v težavah še Binance

Medtem po šoku zaradi propada FTX številni denar umikajo tudi z borze Binance, po poročanju nemškega Focusa so v treh dneh dvignili več kot 6 milijard dolarjev.

Čangpeng Zao, vodja Binance, ki je nekaj časa razmišljal o prevzemu FTX, dokler ni opazil lukenj v njihovem poslovanju, je sicer po propadu FTX obljubljal napore v smeri preglednosti. A konkretnih korakov ni bilo, v kriptobranži pa vladata panika in umikanje sredstev. Binance sicer trdi, da so tudi šest milijard lahko izplačali brez težav, kar je nekatere pomirilo, saj so se javne težave FTX začele, ko je platformi zmanjkalo denarja za dvige in so jo morali blokirati.

Vendar pa ni jasno, kako dolgo lahko Binance še izvaja plačila, če se bo trend dvigov nadaljeval. Družba je tudi tarča vse glasnejših kritik. Za začetek, da iz javno dostopnih podatkov sploh ni razvidno, kje je pravni sedež podjetja. Prav tako oblasti v ZDA razmišljajo o vložitvi obtožbe proti platformi zaradi suma pranja denarja in kršitev sankcij.

Ob tem pa niti promet niti dobiček niti denarni tok niso javno vidni. Tako kot FTX ima tudi Binance lastno kripto valuto, vendar ne razkriva, kakšno vlogo ima njena vrednost v celotni bilanci stanja podjetja, čeprav se tako kot pri FTX uporablja tudi za finančne transakcije.