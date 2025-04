Kriptomogotec s SpaceX na vesoljsko pot, ki je ni opravil še nihče

Čun Vang , podjetnik kitajskega rodu, je v orbito poletel iz Nasinega vesoljskega centra Kennedy. SpaceX-ova raketa Falcon je krenila proti jugu nad Atlantikom, s čimer so se vesoljski turisti podali na pot, ki je v 64 letih človeških vesoljskih poletov še niso opravili, poroča AP.

Vang ni razkril, koliko je družbi SpaceX Elona Muska plačal za 3,5-dnevno polarno pustolovščino. Prvi del poleta od Floride do južnega tečaja je vsega skupaj trajal komaj pol ure. S ciljne višine približno 440 kilometrov bo popolnoma avtomatizirana kapsula obkrožila svet v približno 1 uri in pol, vključno s 46 minutami za polet od pola do pola.

"Uživajte v razgledih na tečaje. Pošljite nam nekaj fotografij," je po radijski zvezi potnike pozdravil kontrolor SpaceX , ko je kapsula dosegla orbito. Čun Vang je že osebno obiskal polarna območja in si jih želi ogledati še iz vesolja. Namen potovanja je tudi premikanje meja in izmenjava znanja, je dejal pred poletom. Zdaj je državljan Malte, s seboj pa je vzel tri goste: Norveškega filmskega ustvarjalca Jannicke Mikkelsen, nemško raziskovalko robotike Rabea Rogge in avstralskega polarnega vodnika Erica Philipsa. Posadka načrtuje več poskusov, med drugim je v vesolju posnela prve človeške rentgenske žarke.