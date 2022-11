'Kriptovalute imajo težave. Zabave je konec'

"Kriptovalute imajo resno težavo: zabave je konec," so besede, s katerimi Gerard, sicer znan kritik kriptovalut, začne svojo analizo za Foreign Policy. "Sveži dolarji od naivnih maloprodajnih kupcev po zlomih maja in junija ne prihajajo več, čeprav so se oglasi vrteli celo med Super Bowlom. Brez svežih prilivov pa ne morejo izplačati denarja."

"Podjetja za trgovanje s kripto imajo v teoriji velike kupe sredstev, katerih domnevna tržna vrednost naj bi dosegla bilijon dolarjev. Toda ta številka je neuresničljiva neumnost, ker dejanskih dolarjev preprosto ni. Vsi v sistemu to vedo," poudarja. Kaj torej storiti?

"Regulirane menjalnice s sedežem v ZDA so le blagajna za širšo kripto igralnico. Pravo trgovanje in odkrivanje cen poteka na nereguliranih borzah v tujini. Sem spadajo Binance, OKX in Huobi. Do torka, 8. novembra, je to vključevalo tudi FTX Sama Bankmana-Frieda, ki pa je nato najprej prekinil dvige strank in nato razkril, da imajo "likvidnostno krizo". FTX je le zadnja žrtev v nizu zlomov, ko se je začel Terraform Lab UST Stablecoin, ki je uničil Celsius Network, Voyager Digital in številna druga podjetja za trgovanje s kriptovalutami; to pa zdaj postopoma potiska ceno in obseg trgovanja s kriptovalutami na tisto, kar bi moralo biti nič," pravi.

Drugi propadi so bili sicer nekoliko manj odmevni. Ta je tako odmeven zato, ker je bil ustanovitelj tako zelo znan.

Sam Bankman-Fried, pogosto imenovan tudi SBF, se je leta 1992 rodil akademikoma z univerze Stanford. Po diplomi iz fizike na tehnološkem inštitutu v Massachusettsu ga je William MacAskill seznanil z dobrodelnim gibanjem "učinkovitega altruizma" in SBF je nato delal v okolju, kjer verjamejo, da je najučinkovitejši način delanja dobrega ta, da najprej zaslužite veliko denarja – tudi na etično dvomljive načine – in ga nato podarite.

Po treh letih tega dela pa je ustanovil lasten hedge sklad za kriptovalute Alameda Research, med bitcoin balonom leta 2017. Leta 2018 je bitcoin na Japonskem stal več kot v Združenih državah – in čeprav je bilo to znano, je to še najbolje izkoristila Alameda.

2019 je bil nato ustanovljen FTX. Alameda je lahko tam trgovala in služila kot ustvarjalec trga borze. Na večini reguliranih trgov to ne bi bilo dovoljeno zaradi očitnih navzkrižij interesov in spodbud za trgovanje proti lastnim strankam, vendar kriptovalute niso regulirane. "FTX je hitro postal zelo priljubljen, saj je ponujal zapletene izdelke, kot so trgovanje z opcijami, trajne terminske pogodbe in tokenizirane borzne delnice, zato je bil odlično postavljen za kripto balon leta 2021, ko je bitcoin poskočil na 69.000 dolarjev. Obseg trgovanja se je močno povečal in "navadni ljudje" po vsem svetu so želeli košček kolača," nadaljuje Gerard.

SBF medtem ni pozabil na samopromocijo. Promoviral se je kot velik mislec z velikimi idejami, poziral je za Fortune in Forbes (po navadi v kratkih hlačah, majici in razvezanih čevljih). Rekel je: "Mislim, da je pomembno, da ljudje mislijo, da sem videti nor." Obiskovalci naj bi ga v pisarni našli spati v spalni vreči, medijem pa je rad razlagal o dobrodelnosti ter imel prste vmes pri lobiranju za politične kandidate na vmesnih volitvah.