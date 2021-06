Veliko vznemirjenje in adrenalin, pa tudi finančni zlom in depresija

29-letni Jure je eden tistih, ki so se s kriptovalutami začeli ukvarjati zaradi želje po hitrem zaslužku. Z njimi se je seznanil že leta 2013, ko so bile za večino še nepoznane, v trgovanje pa se je poglobil leta 2018. "Potem pa začneš malo raziskovati, v kaj točno si vložil denar, in vidiš, kaj kriptovalute sploh so in zakaj so uporabne," je pojasnil. Meni, da kriptovalute predstavljajo kar nekaj inovacije, a misli, da je večina kriptovalut – in ni jih malo – nepotrebna in da bodo po vsej verjetnosti tudi propade. Odkar je začel vlagati, je svoj vložek povečal za 350 odstotkov, "kar v svetu kriptovalut verjetno ni nič posebnega," je dejal.

Kriptovalute so v zadnjih nekaj letih hitro pridobile ogromno pozornosti tudi v širši populaciji. Danes jih priznavajo celo nekatere banke, trg pa se zaradi zaščite uporabnikov vedno hitreje tudi regulira. "Živimo v času družbenih omrežij in predvsem neodvisnih in neformalnih virtualnih skupnosti. Informacije se hitro širijo," pravijo na centru pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout .

Jure sledi ideji, da bodo kriptovalute ohranjale vrednost denarja. "V primerjavi z delnicami, nepremičninami in kovinami je zaščita pred inflacijo boljša. Mislim, da to funkcijo trenutno opravlja celo bolje kot zlato," je dodal. Večinoma vlaga prav v bitcoin (BTC), a ima tudi nekaj ostalih večjih kriptovalut, kot so ethereum (ETH), litecoin, cardano, chainlink itd. "Te imam bolj za dnevno trgovanje in niso dolgoročna investicija," je dejal in pripomnil, da ga bolj kot tehnologija blockchain zanimata investiranje in trgovanje. "Glede na to, da so kriptovalute še precej nova stvar, je možno z njimi veliko zaslužiti," je dodal.

"Ko govorimo o trendu in navdušenju množic, je pri kriptovalutah glavna motivacija žal še vedno špekulacija o rasti in hitrih zaslužkih. Resničnega razumevanja tehnologije, tudi zaradi dokaj specifičnih in tehničnih podrobnosti, še ni. Marsikdo si najverjetneje niti ne predstavlja, kako je v resnici videti bitcoin," pravijo na Logoutu in dodajajo, da so visoki donosi za nepoučene zelo mamljivi, a poudarjajo, da prinašajo tudi izredno velika tveganja.

Kriptovalute so produkt tehnologije veriženja blokov, ki malemu vlagatelju omogočajo, da je zraven ob samem začetku neke ideje, ta pa lahko kot inovacija, ki zelo uspešno rešuje določen problem digitalizacije družbe, in ob podpori skupnosti, ki jo zgradi, uspe do te mere, da omogoči finančno neodvisnost posamezniku, ki v tradicionalnih finančnih okoljih priložnosti za sodelovanje v tako zgodnji fazi razvoja sploh ne bi imel, pojasnjujejo na Logoutu.

Splošno znano je, da je vrednost večine manj znanih kriptovalut v korelaciji z gibanjem tečaja bitcoina, ki utegne imeti tudi velike popravke in velika nihanja tečaja. Tudi do 80 odstotkov, pravijo na Logoutu. "To lahko nepoučenim in predvsem neodgovornim vlagateljem ob izgubah povzroči hude finančne in psihične stiske," pravijo in dodajajo, da že imajo prve uporabnike, ki jim nudijo psihološko pomoč.

Jure večino informacij črpa z YouTuba, a kot pravi, je treba paziti, komu slediš. "Poslušam le tiste, ki se res spoznajo na kriptovalute, ki so se v preteklosti dokazali z dobrimi odločitvami in so uspešni dolgoletni investitorji," je pojasnil in dodal, da vsake toliko rad prebere kakšno knjigo o investiranju. Priporoča avtorje, kot sta Nassim Taleb in Robert Kiyosaki, vsem, ki jih zanimajo kriptovalute, pa priporoča knjigo The Bitcoin Standard Saifedeana Ammousa. "Pravijo, da je pri investiranju v delnice pomemben 'time in the market', pri kriptovalutah pa bolj 'timing the market' –zaradi izrazite volatilnosti. In zato je še kako pomembno, kdaj vložimo," je še dejal.

Danijel informacije primarno izbrska na spletu, pri tem pa se izogiba "clickbait" člankom in standardnim Googlovim rezultatom. "Izogibam se tudi zloglasnim youtuberjem, ki vse prepričujejo, da bo kriptovaluta X dosegla vrednost Y tega in tega datuma," je pripomnil in poudaril, da je, če si v kriptovalutah, najpomembnejše, da se držiš pravila DYOR (Do Your Own Research), da torej zadevo raziščeš sam.